Минобороны сообщило о начале масштабной проверки войск ЦФО 

В Центральном военном округе министерство обороны начало масштабную проверку готовности войск.
Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства. Минобороны проверит военнослужащих с учетом боевого опыта в Сирии: «Внедрение сирийского боевого опыта в занятия по боевой подготовке будет в основе масштабной контрольной проверки войск Центрального военного округа, стартовавшей сегодня».
Сибирские, уральские, поволжские полигоны, а также базы в Киргизии и Таджикистане станут площадками для проверки готовности военных: «Военнослужащие выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке».