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Дискуссионный клуб «Валдай» впервые проведет выездную конференцию в Тегеране
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Дискуссионный клуб «Валдай» впервые проведет выездную конференцию в Тегеране 

Вести.Ru 1 час назад
Главными темами саммита станут перспективы «ядерной сделки» с Ираном, ситуация в Сирии, а также экономическое сотрудничество. Участвовать будут 50 делегатов. Они уже начали прибывать в Тегеран. Начала свою работу межпарламентская комиссия, состоялись первые двусторонние встречи.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с министром иностранных дел Ирана и старшим советником верховного лидера страны. Завершится программа дискуссионного клуба в понедельник вечером, сообщает телеканал «Россия 24».
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