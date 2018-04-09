Дискуссионный клуб «Валдай» впервые проведет выездную конференцию в Тегеране 

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Террористы нарушили договоренности по выводу людей из Думы

Путин обсудит ситуацию в Сирии с лидерами Ирана и Турции

Турция: узнав, что его обвиняют в связах с Гюленом, преподаватель педфака расстрелял коллег