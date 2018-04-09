Минобороны России: Авиаудар по сирийскому аэродрому нанес Израиль

Минобороны России рассказали о том, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанес Израиль . Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в «РГ».

"9 апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии , с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", — отметили в Минобороны.

Как добавили в военном ведомстве, до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали.

Отметим, что в феврале этого года Израиль бомбил аэродром T-4, откуда был запущен беспилотник иранского производства, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства. Тогда сирийские ПВО сбили участвовавший в налете на авиабазу истребитель F-16.