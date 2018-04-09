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Врачи в сирийской Думе опровергли сообщения о пострадавших от «химатаки»
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Врачи в сирийской Думе опровергли сообщения о пострадавших от «химатаки» 

РИА Новости 9 апреля 2018
Фото: ТВ Центр
ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 9 апр — РИА Новости. Врачи из Думы (часть Восточной Гуты), где якобы произошла химическая атака, заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления, сообщает в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
"Представители ЦПВС опросили врачей и сотрудников больницы города Дума. Они опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления", — говорится в релизе.
Врач городской больницы Думы Ясер Абдель-Мажид рассказал, что «ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями».
По словам врача, которого цитирует ЦПВС, все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, «были с обычными травмами, переломами, осколочными и пулевыми ранениями».
Это подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в этом районе. По его словам, таких пострадавших он никогда не видел.
Ранее врачи Сирийского Красного креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления.
Офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями — они тоже «ничего не знали о применении против них химического оружия», отмечается в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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