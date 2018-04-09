Врачи в сирийской Думе опровергли сообщения о пострадавших от «химатаки»

ВОСТОЧНАЯ ГУТА ( Сирия ), 9 апр — РИА Новости . Врачи из Думы (часть Восточной Гуты), где якобы произошла химическая атака, заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления, сообщает в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"Представители ЦПВС опросили врачей и сотрудников больницы города Дума. Они опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления", — говорится в релизе.

Врач городской больницы Думы Ясер Абдель-Мажид рассказал, что «ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями».

По словам врача, которого цитирует ЦПВС, все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, «были с обычными травмами, переломами, осколочными и пулевыми ранениями».

Это подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в этом районе. По его словам, таких пострадавших он никогда не видел.

Ранее врачи Сирийского Красного креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления.

Офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями — они тоже «ничего не знали о применении против них химического оружия», отмечается в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>