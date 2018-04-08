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В трех сирийских провинциях за сутки 967 человек вернулись в свои дома
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В трех сирийских провинциях за сутки 967 человек вернулись в свои дома 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около тысячи человек вернулись в свои дома в трех сирийских провинциях за сутки, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 217 человек, в провинции Хомс — 250 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 500 человек", — сказал он.
Как отметил Евтушенко, благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан — Абу-Эд-Духур вернулся 691 человек с личным имуществом.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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