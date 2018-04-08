Как «крестные отцы» Сирии воюют за мир

Боевики террористических организаций разного толка уходят из предместий Дамаска Думы и Восточной Гуты. Вскоре столица Сирии сможет спать спокойно, без минометных обстрелов. Боевики уходят не по доброй воле. После того, как российские военные вывезли из Гуты большую часть мирных жителей, террористы остались без живого щита. У них был выбор — уйти или умереть. Они выбрали автобусы под конвоем российской военной полиции.

Дружба дружбой, а девушки врозь. Реджепу Эрдогану не совсем нравится, когда все барышни — вокруг Путина. Мол, негармонично. Одну Эрдоган поманил к себе. Все в итоге остались довольны.

Визит рабочий, но принимают на высшем уровне. В строю военные с 16 флагами. Это официальные символы Турции за все прошлые столетия. Владимир Путин в ответ салютует на турецком. Буквальный перевод: «Приветствую, солдаты». Так делал основатель современной Турции Ататюрк. Об этом — во всех газетах.

Визит Владимира Путина для турецкого народа — важнейшее событие. Об этом должен знать каждый. Почти все местные каналы пригнали в резиденцию Эрдогана свои спутниковые тарелки. Каждый шаг Путина — в прямом эфире турецкого телевидения.

Сразу к делу. Путин вместе с Эрдоганом заложил атомную электростанцию «Аккую» на берегу Средиземного моря. Первый реактор сдадут уже через пять лет. Бизнес-модель новой атомной электростанцией звучит как «строй-владей-используй». То есть хозяйкой энергоблоков все равно останется Россия

«По сути, сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой атомной электростанции, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом. Мы начинаем создание новой отрасли», — отметил Путин.

На следующий день — встреча в расширенном составе. Владимир Путин первым тянет руку — и сразу тройное рукопожатие, и сразу крепко. Путин, Эрдоган и Рухани обсудили Сирию. Все трое едины — Арабскую Республику важно сохранить единым государством.

«Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе. Тем самым раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед. В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов», — подчеркнул российский лидер.

Договорились вместе возить в Сирию лекарства и продовольствие. Больше всего в них нуждается Восточная Гута. Россия около месяца проводит там гуманитарную миссию. Тысячи боевиков уже сложили оружие, а 55 тысяч мирных жителей смогли вернуться в свои дома. Услышав про Гуту, Реджеп Эрдоган заговорил не только как президент.

«Мы были очевидцами, как в Восточной Гуте гибнут дети. Мы все — родители! Невозможно терпеть такие вещи. Я думаю, что нужно быть человеком», — сказал президент Турции.

Жители Гуты — в нечеловеческих условиях. В Думе правительственные войска штурмуют последний оплот террористов. Люди бегут от бесконечных перестрелок. Местная жительница Наджа Мухаммад едва спаслась. В руках — фото похищенных боевиками зятя с женой. Никаких вестей. Но теперь благодаря гуманитарным коридорам у нее появился шанс найти родных.

«Я надеюсь, что встречу их. Просто хочу знать, живы они или нет», — сказала женщина.

Для беженцев из Гуты Москва и Анкара построят больницу. Под контролем турецких и российских военных. Еще одна идея — возводить в Сирии дома, ведь разрушены целые города.

«Надо избавить людей от палаток, чтобы они быстрее вернулись к обычной привычной жизни. Евросоюз дал нам слово выделить три миллиарда евро на прием беженцев, но эти деньги к нам не поступили. Но мы все равно будем продолжать помогать, это наш долг. Мы потратили на эти цели 31 миллиард долларов, построили палаточные города на севере Сирии», — отметил Эрдоган.

Владимир Путин подчеркнул, что неплохо бы и остальному миру подключиться, а то все Россия, Турция да Иран. Но Хасан Рухани иронизирует: у остального мира в Сирии совсем не гуманитарные интересы.

«Некоторые супердержавы, в том числе и США , хотели использовать террористические группировки как инструмент управления этим регионом. Террористов поддерживают некоторые западные страны, финансируют и вооружают их самым современным оружием. Такие большие народы, как иракский и сирийский, с помощью дружественных им стран нейтрализовали этот сговор. Американцам хотелось бы больше денег. Мы так понимаем, они доят другие страны», — сказал президент Ирана.

По самым скромным подсчетам, Сирии нужно полтриллиона, а лучше два. Встреча в Анкаре — попытка помочь не словом, а делом. Путин и Эрдоган днем ранее показали всему миру, чего можно достичь, объединившись.

Москва, Анкара и Тегеран войну за мир в Сирии договорились продолжать. Следующая встреча на троих пройдет в столице Ирана в этом году.

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