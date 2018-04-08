Слуцкий: обвинения США в применении химоружия в Думе — провокация для новых ударов по САР

"Очень вероятно, что таким образом американская администрация пытается создать информационную почву для очередных ударов по Сирии в нарушение всех норм международного права и соблюдения суверенитета страны", — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, подобный подход демонстрирует, что Вашингтон по-прежнему ставит задачу ликвидации любой правительства президента Башара Асада . «США не гнушаются ничем, вплоть до формирования откровенных фейков и вбросов относительно применения химического оружия. При этом голословным обвинениям подвергается как Дамаск , так Москва и Тегеран, как мы это видели в ситуации в сирийском городе Дума с последовавшим за этим грубым заявлением президента Трампа», — отметил глава комитета. Слуцкий предупредил, что от такой политики выигрывают только террористические формирования, действующие на территории Сирии. «По сути, это и есть продолжение заигрывания с силами международного терроризма», — считает он.

На взгляд Слуцкого, «все это делается с конкретной целью — Соединенные Штаты хотят раскачать архитектуру безопасности в регионе Ближнего Востока». «И, конечно, свержение президента Башара Асада, с точки зрения вашингтонских аналитиков, станет фактором разрушения шиитской дуги — Иран, Ирак , Сирия, Ливан », — добавил он.

В этом контексте глава комитета призвал Иран к расширению взаимодействия по сирийскому урегулированию. «Мы призываем Иран к еще более тесному сотрудничеству по Сирии. Тегеран сыграл огромную и ключевую роль на площадке переговоров в Астане для достижения режима прекращения огня на значительной части сирийской территории, но мы нуждаемся в более тесном взаимодействии на южном направлении САР, где огромное количество шиитских святынь. Сегодня по образцу сотрудничества в Восточной Гуте, мы должны вместе решительно противостоять террористам на юге Сирии», — заявил Слуцкий.

Со своей стороны председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что «основная причина недовольства американцев как раз кроется в том, что они потерпели поражение в Сирии, а сирийское правительство при поддержке России и Ирана сумело добиться успехов». «И в этом основная причина тех необоснованных обвинений, которые стали появляться в отношении Сирии, в частности в использовании химического оружия, которое Дамаск несколько лет назад уничтожил полностью. А потом оказалось, что это оружие стало появляться в руках террористов. Именно с помощью американцев и при использовании их оружия гибнут мирные жители», — подчеркнул Боруджерди.

Обвинения Трампа

Президент США Дональд Трамп возложил в воскресенье ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада. Соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter.

Он написал, что регион, откуда пришли сообщения о вероятной химической атаке, «окружен сирийской армией». «Президент [России Владимир] Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада», — утверждает Трамп.

По версии хозяина Белого дома, «много убитых, в том числе женщин и детей, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии». Он потребовал от Дамаска «немедленно открыть район для оказания медицинской помощи [пострадавшим] и проверки» сведений о применении химического оружия. По мнению Трампа, регион «заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира».

"Большая цена будет заплачена", — написал также американский лидер, не пояснив, о чем именно идет речь. «Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!» — отметил президент.

Опровержение России

МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.