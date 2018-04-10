Политик: США используют историю с химоружием для давления на Россию

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"Мировая политическая война против России прибегла к старому и вновь повторяющемуся сценарию о предъявлении обвинений в применении химического оружия. Тут вопрос — будут ли эти обвинения поводом для удара по Сирии? Думаю, что ответ был дан российским командованием — за таким ударом последует ответный от России. Решится ли кто— то из них (западных стран) играть с «русским медведем»? Не думаю", — сказал РИА Новости Аль-Халиль.

По мнению политика, провокации с применением химоружия используются для эскалации антироссийской кампании и дипломатического давления. Если учесть, что сирийская армия является сильным союзником России в борьбе с терроризмом, получается, что Россия как сила, поддерживающая сирийскую армию, якобы косвенно использует запрещенное оружие, а значит, есть повод оказать политическое давление на РФ, считает Аль-Халиль.

"Если мы вспомним прошедшие несколько недель, то обнаружим все факты, говорящие о готовящихся провокациях, связанных с применением химоружия по мере достижения успехов сирийской армией при поддержке ВКС РФ, которые привели к краху в рядах бандформирований", — добавил собеседник агентства.

Аль-Халиль отметил, что страны Запада могут легко поднимать вопрос о применении химоружия в СБ ООН или в международном суде только как рычаг давления, однако нанесение удара по Сирии является маловероятным сценарием.

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