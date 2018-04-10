Ещё
Политик: США используют историю с химоружием для давления на Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина арестовала еще одно российское судно
Украина арестовала еще одно российское судно

Политик: США используют историю с химоружием для давления на Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Карельские вести
БЕЙРУТ, 10 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. США и западные страны используют провокацию с применением химоружия для политического давления на Россию, ударить по Сирии они не готовы, считает член политического отдела сирийской социал-националистической партии Слейман Аль-Халиль.
Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
"Мировая политическая война против России прибегла к старому и вновь повторяющемуся сценарию о предъявлении обвинений в применении химического оружия. Тут вопрос — будут ли эти обвинения поводом для удара по Сирии? Думаю, что ответ был дан российским командованием — за таким ударом последует ответный от России. Решится ли кто— то из них (западных стран) играть с «русским медведем»? Не думаю", — сказал РИА Новости Аль-Халиль.
По мнению политика, провокации с применением химоружия используются для эскалации антироссийской кампании и дипломатического давления. Если учесть, что сирийская армия является сильным союзником России в борьбе с терроризмом, получается, что Россия как сила, поддерживающая сирийскую армию, якобы косвенно использует запрещенное оружие, а значит, есть повод оказать политическое давление на РФ, считает Аль-Халиль.
"Если мы вспомним прошедшие несколько недель, то обнаружим все факты, говорящие о готовящихся провокациях, связанных с применением химоружия по мере достижения успехов сирийской армией при поддержке ВКС РФ, которые привели к краху в рядах бандформирований", — добавил собеседник агентства.
Аль-Халиль отметил, что страны Запада могут легко поднимать вопрос о применении химоружия в СБ ООН или в международном суде только как рычаг давления, однако нанесение удара по Сирии является маловероятным сценарием.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Советник лидера ИГ* родом из Грузии погиб в Ираке, сообщают СМИ Эксперт: идущий к Сирии эсминец США Porter наносил удар по базе Шайрат Меркель назвала доказательства применения химоружия в САР ясными и четкими
 Ещё 130 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня59
Украина арестовала еще одно российское судно172
США отправляют ударную группу в Средиземное море889
Эрдоган раскритиковал Лаврова147
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока61
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение