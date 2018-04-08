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В Греции оценили возможность войны с Турцией
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В Греции оценили возможность войны с Турцией 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Альтернативы мирному сосуществованию с Турцией нет, война между Грецией и Турцией не является неизбежной, заявил греческий министр иностранных дел Никос Котзиас.
На вопрос журнала Spiegel о том, готовится ли Греция так к возможной войне, Котзиас ответил: «Нет, нет. Нет альтернативы миру и мирному сосуществованию».
«Но это не означает, что мы не принимаем во внимание поведение любого из наших соседей и то, как они решают проблемы. У всех соседей и в лучших семьях есть проблемы. Они должны решаться дипломатично, мирно, на основе международного права», — передает слова греческого министра РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.
Котзиас призвал «турецких друзей» не расценивать как слабость намерение решать проблемы мирным путем. «Это поведение ответственности. Это показывает силу характера и потенциала», — сказал глава МИД Греции.
На вопрос о том, сможет ли Греция выдержать гонку вооружений с Турцией, Котзиас признал, что у Греции нет таких средств и материально-технической базы, но есть разница между закупкой средств нападения и обороны. «Исходя из нашего экономического потенциала, мы укрепляем нашу оборону. У нас хороший персонал и вооружение. Шесть немецких подводных лодок (приобретенных ранее Грецией) — грозное оружие в морях», — перечислил греческий министр, отметив, что Турция в то же время отдает предпочтение крупным проектам, в частности, заказывает авианосец. «Но у Греции есть две тысячи островов», — отметил министр.
Отношения между Афинами и Анкарой крайне обострились в последнее время. Политики обеих стран выступают с резкими заявлениями в адрес соседней страны.
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