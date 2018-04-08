В МИД РФ назвали цель информационных вбросов о химатаке в Сирии

На Смоленской площади напомнили, что правительственные войска САР продолжают освобождение пригорода сирийской столицы Восточная Гута от террористов. Боевики используют мирных жителей в качестве живого щита. Поэтому российский Центр по примирению и правительственные силы обеспечивают гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения.

"Однако те, кто не заинтересован в скорейшем уничтожении одного из последних гнезд террористов в Сирии , кто не хочет подлинного политического урегулирования, пытаются всеми способами осложнить обстановку и воспрепятствовать эвакуации гражданских лиц, — отметили в МИД РФ . — Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в появившихся сообщениях о химатаке СМИ ссылаются на «пресловутую НПО „Белые каски“, которую не раз уличали в смычке с террористами».

"Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне", — отметили в МИД РФ.