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В МИД РФ назвали цель информационных вбросов о химатаке в Сирии
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В МИД РФ назвали цель информационных вбросов о химатаке в Сирии 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
На Смоленской площади напомнили, что правительственные войска САР продолжают освобождение пригорода сирийской столицы Восточная Гута от террористов. Боевики используют мирных жителей в качестве живого щита. Поэтому российский Центр по примирению и правительственные силы обеспечивают гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения.
"Однако те, кто не заинтересован в скорейшем уничтожении одного из последних гнезд террористов в Сирии, кто не хочет подлинного политического урегулирования, пытаются всеми способами осложнить обстановку и воспрепятствовать эвакуации гражданских лиц, — отметили в МИД РФ. — Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками".
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в появившихся сообщениях о химатаке СМИ ссылаются на «пресловутую НПО „Белые каски“, которую не раз уличали в смычке с террористами».
"Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне", — отметили в МИД РФ.
Аналогичным образом высказался председатель комитета Совета Федерации по международным делам Костантин Косачев. «За очередным вбросом „фейкмейкеров“ вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков »Джейш аль-Ислам" (террористическая группировка, запрещена в РФ) из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск", — написал он в Facebook.
Между тем начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко опроверг сообщения о том, что сирийские правительственные войска применили химическое оружие. «Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после вывода освобождения Думы от боевиков немедленно направить туда российских специалистов радиационной, химической и бактериологической защиты для сбора данных, подтверждающих сфабрикованный характер таких заявлений», — заявил представитель миноброны.
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