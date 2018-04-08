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Минобороны предложило ограничить продажу беспилотников в России
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Минобороны предложило ограничить продажу беспилотников в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министерство обороны предлагает законодательно урегулировать продажу и использование гражданских беспилотников, так как дроны могут нести угрозы, рассказал начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Сергей Бабаков.
«Нужно приводить в порядок использование этих предметов, так называемых «игрушек», прежде всего, на законодательном уровне», — сказал он, призвав привлечь к этому также полицию и Росгвардию, передает «Интерфакс-АВН».
Он отметил, что дроны можно купить сейчас даже как детскую игрушку, при этом беспилотники представляют опасность в силу своей малозаметности.
«Конечно, это угроза. Конечно, это одна из новых угроз», — сказал Бабаков.
При этом он заметил, что средства борьбы против беспилотников есть — в частности, применяются средства радиоэлектронной борьбы.
Напомним, разговоры об угрозах со стороны беспилотников появились после атаки боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью БПЛА.
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