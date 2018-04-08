Минобороны предложило ограничить продажу беспилотников в России

«Нужно приводить в порядок использование этих предметов, так называемых «игрушек», прежде всего, на законодательном уровне», — сказал он, призвав привлечь к этому также полицию и Росгвардию, передает «Интерфакс-АВН».

Он отметил, что дроны можно купить сейчас даже как детскую игрушку, при этом беспилотники представляют опасность в силу своей малозаметности.

«Конечно, это угроза. Конечно, это одна из новых угроз», — сказал Бабаков.

При этом он заметил, что средства борьбы против беспилотников есть — в частности, применяются средства радиоэлектронной борьбы.