Патриарх Кирилл проведет телемост «Москва-Хмеймим» с российскими военными

В предыдущие годы предстоятель Русской православной церкви несколько раз проводил телемост с космонавтами МКС, которых также поздравлял с Пасхой.

"В этом году святейший патриарх Кирилл в рамках своего традиционного пасхального поздравления выйдет на связь с российскими военнослужащими, находящимися в Сирии, и поздравит их с праздником Пасхи Христовой", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков

Он напомнил, что в субботу из Москвы в Сирию вылетел «спецборт», на котором находились подарки для военнослужащих, в том числе от патриарха Кирилла. «Для каждого из них патриарх передал по иконе Воскресения Христова, а также куличи и другие пасхальные утешения», — сказал Волков.

По его словам, на Пасху на базе Хмеймим будет совершено праздничное пасхальное богослужение и состоится концерт духовной музыки, на котором выступит хор «Благозвонница», прилетевший из Москвы.