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Патриарх Кирилл проведет телемост «Москва-Хмеймим» с российскими военными
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Патриарх Кирилл проведет телемост «Москва-Хмеймим» с российскими военными 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье проведет в храме Христа Спасителя телемост «Москва — Хмеймим», в ходе которого поздравит российских военнослужащих на авиабазе ВКС РФ в Сирии с наступившим праздником Пасхи.
В предыдущие годы предстоятель Русской православной церкви несколько раз проводил телемост с космонавтами МКС, которых также поздравлял с Пасхой.
"В этом году святейший патриарх Кирилл в рамках своего традиционного пасхального поздравления выйдет на связь с российскими военнослужащими, находящимися в Сирии, и поздравит их с праздником Пасхи Христовой", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.
Он напомнил, что в субботу из Москвы в Сирию вылетел «спецборт», на котором находились подарки для военнослужащих, в том числе от патриарха Кирилла. «Для каждого из них патриарх передал по иконе Воскресения Христова, а также куличи и другие пасхальные утешения», — сказал Волков.
По его словам, на Пасху на базе Хмеймим будет совершено праздничное пасхальное богослужение и состоится концерт духовной музыки, на котором выступит хор «Благозвонница», прилетевший из Москвы.
Патриарх Кирилл в воскресенье также посетит столичное СИЗО «Бутырская тюрьма» — пообщается с осужденными и также вручит им пасхальные подарки.
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