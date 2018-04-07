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В Германии признали опасность просителей убежища
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В Германии признали опасность просителей убежища 

Российская Газета 1 час назад
Ситуацию с безопасностью правительство объясняет по запросу фракции СвДП в бундестаге «последствием боевых действий в Сирии и Ираке на миграцию в Германию», пишет газета Kurier.
По данным спецслужб, в Германии зафиксировано порядка 11 тысяч сторонников радикального ислама. За последние пять лет число их удвоилось. Экстремисты значительно укрепили свои позиции в Берлине, Гамбурге и в новых федеральных землях.
Между тем коалиционное правительство, а также земельные власти активизировали в последнее время политику по высылке неблагонадежных лиц. Глава МВД Хорст Зеехофер выступает за жесткий контроль над внешними границами Евросоюза, а также за введение предельной квоты на прием беженцев до 200 тысяч в год.
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