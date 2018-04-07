В Германии признали опасность просителей убежища

Ситуацию с безопасностью правительство объясняет по запросу фракции СвДП в бундестаге «последствием боевых действий в Сирии Ираке на миграцию в Германию », пишет газета Kurier.

По данным спецслужб, в Германии зафиксировано порядка 11 тысяч сторонников радикального ислама. За последние пять лет число их удвоилось. Экстремисты значительно укрепили свои позиции в Берлине, Гамбурге и в новых федеральных землях.