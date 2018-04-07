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В Афганистане из-за атаки талибов* погибли два солдата
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В Афганистане из-за атаки талибов* погибли два солдата 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. По меньшей мере два солдата афганской армии погибли, трое ранены в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан»* на контрольный пункт в северной провинции Сари-Пуль, передает телеканал Tolo news со ссылкой на военных чиновников.
По данным телеканала, атака произошла вечером в пятницу в одной из деревень провинции. Представитель лагеря Шахин в провинции Балх Мохаммад Ханиф Резае заявил, что атака длилась более 30 минут.
По его словам, пострадавших доставили в госпиталь при лагере, где базируется 209 корпус армии Афганистана. Все они находятся в стабильном состоянии.
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