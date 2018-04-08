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В Минобороны рассказали о ситуации в сирийской Думе
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В Минобороны рассказали о ситуации в сирийской Думе 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" сохраняют контроль над городом Дума в Восточной Гуте, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Наиболее сложная обстановка складывается в городе Дума (Восточная Гута). Незаконное вооруженное формирование «Джейш аль-Ислам» сохраняет контроль над этим населенным пунктом", — сказал он.
Как отметил Евтушенко, в воскресенье ЦПВС провел переговоры с лидерами «Джейш аль-Ислам», в ходе которых достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из Думы.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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