На форум журналистов мусульманских стран в Крым приедут представители 22 государств

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 апреля. / ТАСС /. Форум «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций», участие в котором примут представители 22 государств, пройдет в Крыму 23-24 апреля. Об этом в пятницу сообщили в правительстве республики.

В правительстве добавили, что в рамках форума 23 апреля пройдет пленарное заседание, участники обсудят «принципы информационной политики, способствующие популяризации диалога культур». На следующий день участников форума ждет культурная программа, в рамках которой они посетят Ханский дворец в Бахчисарае, встретятся с муфтием Крыма, а также посетят площадку строительства Соборной мечети в Симферополе.