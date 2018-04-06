Зенитную систему «Панцирь» научили сбивать снаряды

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» был доработан с учетом его применения в Сирии . Система ПВО получила возможность не только летательные аппараты различных классов, но и реактивные снаряды.

— Хочу отметить качественную работу в Сирии представителей оборонной промышленности. Многие из генеральных конструкторов систем ПВО не по одному разу побывали в Сирии, чтобы лично увидеть, как работают их детища. Яркий пример успешной работы ОПК по учету опыта боевых действия в САР — доработка комплекса «Панцирь». В результате он стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим, — рассказал в интервью «Красной Звезде» заместитель главкома ВКС России генерал лейтенант Виктор Гуменный

Ракетно-пушечный комплекс ПВО ближнего радиуса действия «Панцирь» разработан и выпускается тульским КБ приборостроения. Многоканальная система захвата и сопровождения целей вкупе с ракетно-пушечным вооружением создает непрерывную зону поражения в радиусе 20 километров на высотах от 0 до 15000 метров.

Чувствительность трех радаров машины позволяет сбивать даже миниатюрные беспилотники, что не раз было продемонстрировано в Сирии. «Панцирь» может работать как автономно, находя и сбивая цели в автоматическом режиме или по командам оператора, так и в составе батареи, получая целеуказания извне. Мало того, каждая боевая машина может выдавать координаты целей пяти другим — через цифровую сеть, — либо системам ПВО различных типов.