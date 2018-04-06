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В Восточной Гуте вновь открываются магазины и школы
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В Восточной Гуте вновь открываются магазины и школы 

ТВ Центр 49 минут назад
Фото: ТВ Центр
Мраморные стены и пол, водопровод, электричество: казалось бы, ничего необычного — простой дом, каких множество в Сирии. Если не знать, что над головой — десятки метров песка и камня. А все эти комнаты и коридоры — часть огромной разветвленной подземной сети, которую боевики вырыли в Восточной Гуте, по сути, создав еще один, подземный город.
Здесь очень легко заблудиться, а находки удивляют даже специалистов. На тридцатиметровой глубине — настоящая клиника с отделениями для раненых боевиков и членов их семей. Есть даже родильное отделение.
Медикаменты в основном поставлялись из западных стран. А нехватку каких-либо препаратов участники незаконных вооруженных формирований легко компенсировали, просто забирая все, что им было нужно у мирных жителей. Так же они поступали с продуктами, стройматериалами, автомобилями. Залечивать глубокие раны населенным пунктам Восточной Гуты придется еще долго. Но главное уже свершилось. Здесь больше не гибнут люди, не подвергаются обстрелам и кварталы сирийской столицы Дамаска.
На улицах сейчас как никогда многолюдно. Возвращающиеся люди осматривают свои дома, специалисты расчищают дороги, восстанавливают водо— и электроснабжение.
В Восточной Гуте иногда еще слышны взрывы, но они уже не причинят никому вреда. Сирийские саперы ведут работы по уничтожению найденных боеприпасов. В освобожденных населенных пунктах уже сформированы государственные органы управления, восстанавливается социальная инфраструктура, открываются больницы, школы, магазины. Организована выдача документов удостоверяющих личность, взамен утерянных. Всего с начала активной фазы операции в свои дома вернулось 50375 мирных жителей
Алексей Платонов, Александр Терентьев. "ТВ Центр", Сирия.
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