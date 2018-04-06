Саммит «дозорных» по Сирии

Турции. Анкаре состоялся трехсторонний саммит президентов России, Ирана РИА «Новости» со ссылкой на одного российского аналитика сообщает, что «региональный консенсус» по Сирии был достигнут. Однако он сразу же подчеркнул, что еще «слишком рано говорить о мире в Сирии». Совместное заявление лидеров трех стран — это сигнал для США , что региональные государства поддерживают мир в Сирии и американцы должны принять это во внимание, а также либо предложить «другой проект по достижению мира», либо «уйти из Сирии».

Российские аналитики согласны с тем, что карта областей влияния в Сирии будет поделена между тремя странами. Главной темой в повестке дня саммита было «рассмотрение статуса районов деэскалации», как заявил накануне встречи на высшем уровне помощник главы президента России Юрий Ушаков . Три страны завоевали все «победы», которые были достигнуты в Сирии в последнее время. И сейчас спустя почти год после исторического решения о создании «зон деэскалации и разделения ответственности за будущее страны» настало время обсудить достигнутые результаты, по данным российской газеты «Взгляд»

По мнению старшего преподавателя Высшей школы экономики Леонида Исаева, для трех стран зоны деэскалации — «это прежде всего механизм легитимации их присутствия на территории Сирии и участия в сирийском конфликте на правах гарантов исполнения режима тишины». Однако, по словам Исаева, зоны деэскалации не смогли стать эффективным механизмом снижения уровня насилия ни в одном из четырех регионов. «Главам трех государств необходимо принять решение относительно целесообразности их дальнейшего существования», — говорит эксперт.

Такое мнение разделяют большинство российских экспертов и аналитиков. Один из экспертов Российского совета по международным делам (РСМД) отметил, что зоны деэскалации не работали в тех районах, где они были наиболее актуальны, поэтому лидеры «тройки» должны принять «предварительное решение» о следующих попытках по уменьшению эскалации.

Российская газета «Взгляд» сообщила, что цели, которые были поставлены для «зон деэскалации» улучшили гуманитарную ситуацию и создали благоприятные условия для прогресса в процессе политического урегулирования конфликта, хотя прошел уже почти год с момента объявления об их создании.

Все объявленные зоны расположены в самых напряженных районах Сирии. Главная проблема, по мнению газеты, заключается не в вооруженных столкновениях, а в очевидном отсутствии прекращения огня между конфликтующими сторонами. Наиболее взрывоопасными и нестабильными из четырех регионов является южная Сирия, где пересекаются интересы огромного числа стран: Израиля Иордании , Ирана, России и США, так что малейшие изменения в балансе сил могут привести к «серьезным столкновениям».

Астана, Эр-Рияд, В документе о «зонах деэскалации» говорится о создании «условий для политического урегулирования». Однако документ не содержит конкретных шагов по достижению этого политического урегулирования. С 2012 года международное сообщество провело серию переговоров на разных платформах и в разных городах (Женева, Вена Сочи ) с участием различных групп ( Москва Каир , Астана), но не достигло никаких серьезных результатов. В целом все понятно: длительный сирийский конфликт породил множество сторон, каждая из которых преследует свои интересы за столом переговоров.

Три государства-гаранта режима прекращения огня в Сирии несут ответственность и за разногласия других игроков при оценке конфликта. Главная связь между этими странами заключается в разногласиях с Западом, особенно с США. Стремление добиться баланса с американцами в регионе объединило их усилия. Интересы Москвы и Тегерана состоят в сохранении территориального единства сирийского государства и действующего режима. Однако существуют разногласия касательно будущего Дамаска , а также о роли и месте каждого участника сирийского конфликта. Если Тегеран заинтересован в сохранении превосходства алавитского меньшинства в суннитском большинстве, что позволяет ему усилить свое влияние на Ближнем Востоке, то Россия не может отказаться от своих отношений со всеми ближневосточными странами и поддерживать вражду с суннитами как в регионе, так и в мире в целом.

Интересы Турции в Сирии часто противоречат интересам России и Ирана. Следует вспомнить позицию Турции в отношении президента Асада в начале конфликта, ее отношение к курдам и неловкость, которую испытывали по этому поводу Москва и Тегеран, особенно из-за турецкой военной операции «Оливковая ветвь».

Конфликт в Сирии продолжается и его урегулирование не произойдет в ближайшее время. Следует учитывать противоречивые интересы основных игроков и их разногласия, а также тот факт, что все вопросы в этом конфликте решаются «политическими переговорами за столом переговоров».

Похоже, что саммит «Большой тройки» Ближнего Востока состоялся из-за убеждения трех стран, что время «для сбора урожая» в Сирии уже пришло благодаря их «победам» и заявлению Трампа об уходе американцев. Они согласились пересмотреть карту распределения сфер влияния, которую разработали в мае прошлого года. Они назвали ее «зонами деэскалации» в попытке навязать собственную политическую реальность в Сирии, которая обеспечила бы создание этих районов в соответствии с их нынешними границами или в более расширенном формате. «Большая тройка» обеспокоена не только повторным рассмотрением упомянутых областей, но и проблемой восстановления Сирии, для решения которой требуется около трех миллиардов долларов. Все три государства не имеют в свободном доступе такую огромную сумму, поэтому они вынуждены искать ее в других странах.

Три страны находятся в поисках решения для установления «мира» и восстановления Сирии. Они тратили государственные и частные деньги на разжигание конфликта, который привел к многочисленным разрушениям и грабежам, а когда настало время, они начали кричать и звать на помощь, обвиняя других, в том числе самих сирийцев в разрушениях и разграблении имущества.