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В США осудили двух мужчин, избивавших протестующих во время визита Эрдогана
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В США осудили двух мужчин, избивавших протестующих во время визита Эрдогана 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Суд в США приговорил к году тюремного заключения двух американцев турецкого происхождения, обвиняемых в нападении на протестующих в ходе визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает издание Daily Caller.
В мае 2017 года время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом. Помимо сотрудников службы охраны в беспорядках принимали участие местные сторонники Эрдогана.
Эюп Йылдырым и Синан Нарин были арестованы в июне прошлого года. Данные видеозаписи показали, что обвиняемые участвовали в избиении манифестантов.
По решению суда оба мужчины приговорены к году и одному дню тюремного заключения. После освобождения они будут находиться под специальным наблюдением не менее трех лет.
Ранее прокуратура в США сняла обвинения с 11 из 15 охранников Эрдогана, участвовавших в столкновении.
Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.
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