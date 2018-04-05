В США осудили двух мужчин, избивавших протестующих во время визита Эрдогана

В мае 2017 года время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом. Помимо сотрудников службы охраны в беспорядках принимали участие местные сторонники Эрдогана.

Эюп Йылдырым и Синан Нарин были арестованы в июне прошлого года. Данные видеозаписи показали, что обвиняемые участвовали в избиении манифестантов.

По решению суда оба мужчины приговорены к году и одному дню тюремного заключения. После освобождения они будут находиться под специальным наблюдением не менее трех лет.

Ранее прокуратура в США сняла обвинения с 11 из 15 охранников Эрдогана, участвовавших в столкновении.