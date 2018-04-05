Ещё
Названы даты суда над содержащимися в тюрьме Багдада россиянками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы даты суда над содержащимися в тюрьме Багдада россиянками 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Судебный процесс над россиянками, которые содержатся в тюрьме Багдада по обвинению в терроризме и незаконном пересечении государственной границы Ирака, состоится 17 и 29 апреля.
«Суд был назначен на 5 апреля. Обвиняемых разделили на две группы и перенесли заседание на 17 апреля и 29 апреля, — сообщил ТАСС сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. — Для нас это, наверное, плюс, есть время подумать, тем более сегодня впервые были допущены наши дипломатические работники российского посольства в Ираке».
Он уточнил, что в Ираке ожидают суда более 50 российских женщин.
В четверг, 5 апреля, матери вывезенных мужьями в ИГ женщин и детей провели пикет у здания посольства Ирака в Москве. Участницы акции просили иракские власти проявить снисхождение к их детям и внукам.
Как рассказала ТАСС член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, в пикете участвовали около 40 женщин из разных регионов России. «Мы с коллегой подъехали к месту проведения акции, нас приняли и выслушали представители посольства, убедили, что будут справедливые суды. И если девочки не участвовали в реальных боевых действиях, то в отношении них не будут приниматься строгие меры наказания», — отметила она.
Саратова добавила, что акции носят мирный характер и нацелены только на привлечение внимания к проблеме. По ее словам, в пятницу, 6 апреля, женщины планируют устроить пикет у посольств Сирии и Турции.
Власти Ирака в последнее время ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на территории группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ. Они обвиняются по двум статьям — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака.
Ранее при содействии чеченских властей в Россию были эвакуированы более 100 женщин и детей — жителей Чечни, Дагестана, Тверской области и других регионов РФ, а также граждан Узбекистана и Казахстана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет Зияд Сабсаби.
По данным чеченских правозащитников, возвращения на родину ожидают около 800 российских женщин и детей, которые сейчас находятся на территории Сирии и Ирака.
«Это Кавказ»: последние новости
Фонд Кадырова развернул в Сирии пункты по оказанию гуманитарной помощи В Ставропольском крае упал небольшой вертолет В центре Грозного загорелась крыша многоэтажки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня4
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ85
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой297
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США29
ФСБ прикроет рыбаков119
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение