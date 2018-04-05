Названы даты суда над содержащимися в тюрьме Багдада россиянками

Судебный процесс над россиянками, которые содержатся в тюрьме Багдада по обвинению в терроризме и незаконном пересечении государственной границы Ирака , состоится 17 и 29 апреля.

«Суд был назначен на 5 апреля. Обвиняемых разделили на две группы и перенесли заседание на 17 апреля и 29 апреля, — сообщил ТАСС сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби . — Для нас это, наверное, плюс, есть время подумать, тем более сегодня впервые были допущены наши дипломатические работники российского посольства в Ираке».

Он уточнил, что в Ираке ожидают суда более 50 российских женщин.

В четверг, 5 апреля, матери вывезенных мужьями в ИГ женщин и детей провели пикет у здания посольства Ирака в Москве . Участницы акции просили иракские власти проявить снисхождение к их детям и внукам.

Как рассказала ТАСС член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, в пикете участвовали около 40 женщин из разных регионов России . «Мы с коллегой подъехали к месту проведения акции, нас приняли и выслушали представители посольства, убедили, что будут справедливые суды. И если девочки не участвовали в реальных боевых действиях, то в отношении них не будут приниматься строгие меры наказания», — отметила она.

Турции. Саратова добавила, что акции носят мирный характер и нацелены только на привлечение внимания к проблеме. По ее словам, в пятницу, 6 апреля, женщины планируют устроить пикет у посольств Сирии

Власти Ирака в последнее время ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на территории группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ. Они обвиняются по двум статьям — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака.

Ранее при содействии чеченских властей в Россию были эвакуированы более 100 женщин и детей — жителей Чечни, Дагестана Тверской области и других регионов РФ, а также граждан Узбекистана Казахстана . Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет Зияд Сабсаби.

По данным чеченских правозащитников, возвращения на родину ожидают около 800 российских женщин и детей, которые сейчас находятся на территории Сирии и Ирака.