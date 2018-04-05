Лишь один в поле — не воин. США останутся в Сирии вопреки Трампу

Лишь один в поле — не воин. США останутся в Сирии вопреки ТрампуЭто из разряда «никогда не было, и вот опять». Опять Трампу показали, что президент США — это звучит гордо, но не важно. Впрочем, когда он заявил, что хочет вывести войска из Сирии, это сразу было так же убедительно, как в обычной жизни клятвы «я завтра брошу курить», «я с понедельника перестаю пить» или «я летом начну бегать». Всегда же найдутся обстоятельства непреодолимой силы. Здесь — это политика Соединенных Штатов, перед которой бессилен даже их президент. Бессилен и, видимо, бесполезен.

Иначе говоря, у всех пятница завтра, а в этой стране она уже с прошлого четверга. Вот как Трамп предупредил, что контингент в Сирии собирается домой, так что ни день, то она. Накануне после Совета национальной безопасности сообщили, что войска в САР таки остаются. Дескать, решили тянуть свою лямку до конца. В другой ситуации, конечно, можно было бы сказать, что «будут нести свой крест». Но в этой нельзя. Поскольку для того и остаются, чтобы поставить этот крест на всей Сирии. В смысле единой и неделимой.

И все потому, что у иных приказ верховного главнокомандующего, а в Соединенных Штатах — отказ верховному главнокомандующему. Потому что «сколько можно там торчать» и «я обещал» — для ястребов это не аргументы. Хотя, кажется, Трамп был искренним, когда говорил, что «очень скоро мы вернемся, и пусть этим занимаются другие». Он, правда, и тогда — как знал — сказал «как бы». Так что вправе считать, что хотя бы это слово свое сдержал.

А остаются они, как звучит это официально, «чтобы выполнять свои долгосрочные обязательства». Любопытно, перед кем? Говорят, «нужно и впредь уничтожать террористов ИГ*». Нужно, не поспоришь. Только, во-первых, уничтожать. Во-вторых, США-то тут при чем. В-третьих, это им уже надо делать не тут, а в Ираке или Афганистане . Тем паче что там они вроде как на законных основаниях. В смысле, на основаниях оккупанта, с которым местным администрациям лучше не спорить. Иначе как поставили, так и скинут. А вот насчет Сирии мы бы поспорили.

Как бы то ни было, СМИ отмечают, что Трампа не поддержали ни Пентагон , ни Госдеп , ни ЦРУ . Один в поле — не воин. Остальные — те еще вояки. Некоторые так и вовсе твердят, что кроме ИГ* в Сирии им еще и с Ираном бы разобраться. Мол, «нельзя оставлять проблему его влияния нерешенной». Сказали бы прямо: «хотим оттяпать себе хотя бы кусок Сирии, коль всю не получилось». Так нет же, тяпают ее молча. В район Манбиджа — его держат подконтрольные им курды — нагнали строительную технику и создают здесь две свои военные базы. Наверное, не на полгода, через которые Трамп якобы все-таки планирует начать вывод американцев.

Вот у них так всегда. Никакой стратегии. Ворваться без спроса, пометить территорию, а дальше — как пойдет. И даже если дальше не получается и если совсем ничего не выходит, то все равно не выходят. Может, оттого что стыдно. Знаете, как бывает: когда ребенок нашкодит, то прячется и не выходит. Хотя это не их случай. Тут, скорее, абсолютный сумбур в головах. Ощущение такое, что все их Совнацбезы сводятся к тому, что раз в день они отрывают лепесток ромашки. Вчера со словом «не выводить». Сегодня вроде как Трамп опять сказал: «выводить». А завтра у них на неделе снова пятница.

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