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Замглавы ФСБ: на север Афганистана из Сирии переместились 8 тыс. боевиков
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Замглавы ФСБ: на север Афганистана из Сирии переместились 8 тыс. боевиков 

ТАСС 2 часа назад
ТАШКЕНТ, 5 апреля. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. боевиков из Сирии переместились на север Афганистана. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов, возглавляющий российскую делегацию на заседании Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
"Сегодня одно из решений касалось этого вопроса. Мы приняли к сведению информацию таджикской стороны о той угрозе, исходящей с территории Афганистана для стран ШОС, которые граничат (с Афганистаном — прим. ТАСС) непосредственно или опосредованно", — отметил Смирнов. «На территории Афганистана находятся (по данным таджикской стороны — прим. ТАСС) уже порядка 8 тысяч лиц [боевиков], выдавленных из Сирии», — отметил он.
"Успешная деятельность наших ВКС в Сирии привела к тому, что перемещение боевиков, в том числе "Исламского государства" (международной террористической организации, запрещенной в РФ — прим. ТАСС), пошло через иранскую и турецкую территории в Афганистан, в частности в его северные районы. Это видят компетентные органы практически всех наших государств", — отметил первый замглавы ФСБ.
По его словам, угроза заключается в том, что среди них много граждан или бывших граждан стран постсоветского пространства, в том числе Узбекистана, Таджикистана и даже Туркмении, которая имеет очень продолжительную границу с Афганистаном. «Опасность существует, потому что на нашей территории мы уже предотвращали ряд террористических атак, которые проводили по наущению игиловских руководителей», — подчеркнул Смирнов.
"Решение касается выработки совместных мер компетентными органами государств — членов ШОС для того, чтобы минимизировать эту угрозу", — пояснил он. По его словам, речь идет об обмене информацией между компетентными органами государств ШОС о конкретных лицах, вовлеченных в террористическую деятельность и международные террористические организации, такие как ИГ, «которые концентрируются на территории Афганистана», и выявлении таких лиц пограничными органами, чтобы минимизировать их проникновение на территорию государств ШОС. Также речь идет и о выявлении, в том числе в интернете, коммуникаций таких лиц.
Первый замглавы ФСБ напомнил, что президент Узбекистана недавно говорил о необходимости профилактических мер по предотвращению вербовки через интернет на территории государств ШОС и создания групп экстремистского толка.
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