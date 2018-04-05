Замглавы ФСБ: на север Афганистана из Сирии переместились 8 тыс. боевиков

ТАШКЕНТ, 5 апреля. / ТАСС /. Порядка 8 тыс. боевиков из Сирии переместились на север Афганистана . Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов, возглавляющий российскую делегацию на заседании Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

"Сегодня одно из решений касалось этого вопроса. Мы приняли к сведению информацию таджикской стороны о той угрозе, исходящей с территории Афганистана для стран ШОС , которые граничат (с Афганистаном — прим. ТАСС) непосредственно или опосредованно", — отметил Смирнов. «На территории Афганистана находятся (по данным таджикской стороны — прим. ТАСС) уже порядка 8 тысяч лиц [боевиков], выдавленных из Сирии», — отметил он.

"Успешная деятельность наших ВКС в Сирии привела к тому, что перемещение боевиков, в том числе "Исламского государства" (международной террористической организации, запрещенной в РФ — прим. ТАСС), пошло через иранскую и турецкую территории в Афганистан, в частности в его северные районы. Это видят компетентные органы практически всех наших государств", — отметил первый замглавы ФСБ

По его словам, угроза заключается в том, что среди них много граждан или бывших граждан стран постсоветского пространства, в том числе Узбекистана Таджикистана и даже Туркмении , которая имеет очень продолжительную границу с Афганистаном. «Опасность существует, потому что на нашей территории мы уже предотвращали ряд террористических атак, которые проводили по наущению игиловских руководителей», — подчеркнул Смирнов.

"Решение касается выработки совместных мер компетентными органами государств — членов ШОС для того, чтобы минимизировать эту угрозу", — пояснил он. По его словам, речь идет об обмене информацией между компетентными органами государств ШОС о конкретных лицах, вовлеченных в террористическую деятельность и международные террористические организации, такие как ИГ, «которые концентрируются на территории Афганистана», и выявлении таких лиц пограничными органами, чтобы минимизировать их проникновение на территорию государств ШОС. Также речь идет и о выявлении, в том числе в интернете, коммуникаций таких лиц.

Первый замглавы ФСБ напомнил, что президент Узбекистана недавно говорил о необходимости профилактических мер по предотвращению вербовки через интернет на территории государств ШОС и создания групп экстремистского толка.