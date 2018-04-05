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Блогеры разоблачили несущий опасность российским военным в Сирии фейковый прибор
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Блогеры разоблачили несущий опасность российским военным в Сирии фейковый прибор 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Изделие ADE 651 британского производства, с помощью которого проверяют личные вещи джихадистов, оказалось имитацией. Об этом знают боевики, однако дорогой фейк продолжают использовать в Сирии и Ираке. Он несет смертельную опасность российским военным в Сирии.
В репортаже агентства «Anna News», в котором рассказывается об исследовании подземных тоннелей с складами оружия и боеприпасами, показан процесс эвакуации боевиков неназванной группировки на автобусах.
«Личные вещи исламистов подвергаются которые тщательной проверке. Военная полиция России совместно с сирийскими военными ведет досмотр сумок джихадистов, проверяя их содержимое печально известным изделием ADE 651», — сообщает telegram-канал Directorate 4.
Прибор якобы помогает специалистам обнаруживать различные виды взрывчатки, драгметаллы, а также другие материалы с довольно большого расстояния при помощи телескопической антенны. «Однако по факту в приборе порой не было даже электронной начинки — в лучшем случае ее имитация. Но это не помешало ему выйти на мировой уровень с ценой до 60 тыс. долларов за экземпляр», — отмечает источник.
По словам авторов канала, ADE 651 — разработка британской компании ATSC и изобретателя Джеймса Маккормика, который в настоящий момент отбывает 10-летний срок тюрьме за мошенничество.
Правительство Ирака закупило ADE 651 в разные годы более 1500 штук на нужды федеральной полиции и военных по цене более 50 тыс. долларов, при рекомендованной самим производителем в 15 тыс. долларов.
Проблемы с работой прибора генерал-майор МВД Ирака Джихад аль-Джабири списывал на неправильное использование детектора.
«Вероятно, в разницу между закупочной и рекомендованной ценами, которую генерал оставлял себе, входила и плата за «обеление» продукта после разоблачения», — сообщает источник.
Боевики ИГИЛ знают о неработающем приборе, и всячески высмеют полицию и военных Ирака, использующих детектор. Отмечается, что сирийское командование, позволяющие использовать фальшивые детекторы взрывчатки, подвергает риску не только себя, российских коллег, но и мирных жителей.
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