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Турция может в седьмой раз продлить у себя режим ЧП
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Юлия Скрипаль заговорила

Турция может в седьмой раз продлить у себя режим ЧП 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Турция продлит режим чрезвычайного положения, введенный после попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом 5 апреля заявил в интервью турецкому телеканалу Haberturk официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Бекир Боздаг.
По его словам, необходимость продления режима ЧП очевидна — и если парламент одобрит такое решение, то режим будет продлен.
Это будет уже седьмое по счету продление. Срок нынешнего, введенного 18 января этого года, истекает 19 апреля.
Совет национальной безопасности Турции поддерживает продление ЧП.
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