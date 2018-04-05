Турция может в седьмой раз продлить у себя режим ЧП

По его словам, необходимость продления режима ЧП очевидна — и если парламент одобрит такое решение, то режим будет продлен.

Это будет уже седьмое по счету продление. Срок нынешнего, введенного 18 января этого года, истекает 19 апреля.

Совет национальной безопасности Турции поддерживает продление ЧП.