Лавров: Покровители Киева в США и Европе поощряют действия партии войны

Сергей Лавров. «Ревизии пытаются подвергнуть и Минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путём», — заявил министр иностранных дел РФ

24 февраля в силу вступил закон о реинтеграции Донбасса, в котором ДНР и ЛНР официально названы «оккупированными территориями», а Россия — «государством-агрессором», соответственно, это означает их неправомочность, с точки зрения Киева, на участие в переговорах о деэскалации конфликта. Более того, Верховный Главнокомандующий Украины Пётр Порошенко получил право привлекать ВСУ в зону конфликта в мирное время для обеспечения суверенитета страны.

«Ситуация в мире, несмотря на все наши усилия, продолжала осложняться. Основная причина — непрекращающиеся односторонние шаги Запада во главе с США, которые в целом ряде случаев носят вызывающий, деструктивный характер, ведут к опасной разбалансировке механизмов глобального управления», — сказал Лавров.