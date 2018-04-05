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Лавров: Покровители Киева в США и Европе поощряют действия партии войны
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Лавров: Покровители Киева в США и Европе поощряют действия партии войны 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Во время выступления на конференции по международной безопасности в Москве глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США, Великобритания и другие западные страны так и не сделали выводов из трагедий Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и Украины.
«Ревизии пытаются подвергнуть и Минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путём», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
24 февраля в силу вступил закон о реинтеграции Донбасса, в котором ДНР и ЛНР официально названы «оккупированными территориями», а Россия — «государством-агрессором», соответственно, это означает их неправомочность, с точки зрения Киева, на участие в переговорах о деэскалации конфликта. Более того, Верховный Главнокомандующий Украины Пётр Порошенко получил право привлекать ВСУ в зону конфликта в мирное время для обеспечения суверенитета страны.
«Ситуация в мире, несмотря на все наши усилия, продолжала осложняться. Основная причина — непрекращающиеся односторонние шаги Запада во главе с США, которые в целом ряде случаев носят вызывающий, деструктивный характер, ведут к опасной разбалансировке механизмов глобального управления», — сказал Лавров.
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер назвал урегулирование вооружённого конфликта на юго-востоке Украины вопросом номер один с точки зрения европейской безопасности. При этом он не исключил, что некоторые силы, наоборот, заинтересованные в затягивании боевых действий.
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