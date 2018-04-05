СМИ: Эр-Рияд перехватил выпущенную хуситами баллистическую ракету 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, направленную повстанцами-хуситами на округ Джизан, где находятся объекты государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает телеканал Al Arabiya.
Как заявила после инцидента компания в своем официальном аккаунте в Twitter, «все объекты компании, включая объекты в Джизане, в безопасности и функционируют нормально».
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.