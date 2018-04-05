СМИ: Эр-Рияд перехватил выпущенную хуситами баллистическую ракету

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, направленную повстанцами-хуситами на округ Джизан, где находятся объекты государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает телеканал Al Arabiya.

Как заявила после инцидента компания в своем официальном аккаунте в Twitter, «все объекты компании, включая объекты в Джизане, в безопасности и функционируют нормально».