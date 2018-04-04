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Российско-пакистанские отношения вышли на качественно новый уровень
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Российско-пакистанские отношения вышли на качественно новый уровень 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом заявил глава военного ведомства Пакистана Хуррам Дастгир Хан во время переговоров с Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу «на полях» VII Московской конференции по международной безопасности.
Российско-пакистанские отношения вышли на качественно новый уровень во всех областях сотрудничества, заявил глава военного ведомства Пакистана Хуррам Дастгир Хан во время переговоров с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу «на полях» VII Московской конференции по международной безопасности.
«Могу констатировать, что наши двусторонние отношения во всех областях перешли на новый уровень. Мы перевернули страницу наших исторических отношений. И, безусловно, этот процесс подпитывается встречами наших глав государств. Это очень важно, поскольку стратегическая конвергенция нашего взаимодействия покрывает также и Афганистан, и Среднюю Азию, и ситуацию на всем Ближнем Востоке», — сказал Хуррам Дастгир Хан.
Он отметил, что две страны «долгие годы имели потенциал к взаимодействию и сотрудничеству. Наконец-то сейчас мы перешли к наиболее тесной стадии», — добавил министр обороны Пакистана.
По его словам, «Пакистан очень тесно и очень активно участвует в контртеррористических операциях. Многие страны вовлечены в борьбу с терроризмом, и мы можем сказать, что вошли в плеяду стран, которые достигли определённых результатов и побед в этом. Мы, в том числе, работаем и внутри страны, поскольку „спящие“ подпольные террористические ячейки получили второе дыхание и пытаются распространяться по Пакистану», — отметил Хуррам Дастгир Хан.
Он поблагодарил Сергея Шойгу за то, что в 2014 году Министр обороны России прибыл в Пакистан и подписал стартовое соглашение, после чего появилось новое соглашение — по военному сотрудничеству, которое предусматривало обмен делегациями, обучаемыми военнослужащими.
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