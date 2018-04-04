Bild обвинил Габриэля в «российской пропаганде»

В частности, издание не устраивает тот факт, что политик выступает в поддержку реализации проекта «Северный поток-2». Так, Габриэль призывает Германию не отказываться от российского газа и считает, что энергетическая политика его страны не должна зависеть от интересов США

По теме войны в Сирии бывший глава германского МИД полностью поддерживает «линию Кремля», утверждает автор статьи.

По словам Габриэля, Россия — «ключ к тому, чтобы положить конец кровопролитию в Сирии». Он также заявил, что инициированные Москвой мирные конференции в Астане Сочи стали шагом навстречу Женеве.

По версии Bild, это совершенно не соответствует истине, потому что мирные переговоры в Женеве под эгидой ООН начались еще в 2012 году и с самого начала «подрывались Россией», так как Москва выступала против свержения президента Сирии Башара Асада . Каким образом переворот помог бы урегулированию конфликта в стране, издание не уточняет.

Что касается дела об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Великобритании , Зигмар Габриэль высказался против каких-либо санкций в отношении России в связи с этим инцидентом. Он напомнил о презумпции невиновности, которая в случае с инцидентом в Солсбери распространяется и на Москву.

Это на первый взгляд убедительное высказывание, пишет Bild, однако в ситуации с Россией это «не что иное, как давно известная кремлевская тактика».

Журналисты указывают на то, что Габриэля нельзя назвать «новичком» в политике и делают вывод о том, что он целенаправленно позволяет себе высказывания, «играющие на руку» Москве.