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Bild обвинил Габриэля в «российской пропаганде»
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Bild обвинил Габриэля в «российской пропаганде» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild утверждает, что проверил речь экс-министра иностранных дел Германии Зигмара, произнесенную за день до того, как он покинул пост, и обнаружил в ней «кремлевскую пропаганду».
В частности, издание не устраивает тот факт, что политик выступает в поддержку реализации проекта «Северный поток-2». Так, Габриэль призывает Германию не отказываться от российского газа и считает, что энергетическая политика его страны не должна зависеть от интересов США.
По теме войны в Сирии бывший глава германского МИД полностью поддерживает «линию Кремля», утверждает автор статьи.
По словам Габриэля, Россия — «ключ к тому, чтобы положить конец кровопролитию в Сирии». Он также заявил, что инициированные Москвой мирные конференции в Астане и Сочи стали шагом навстречу Женеве.
По версии Bild, это совершенно не соответствует истине, потому что мирные переговоры в Женеве под эгидой ООН начались еще в 2012 году и с самого начала «подрывались Россией», так как Москва выступала против свержения президента Сирии Башара Асада. Каким образом переворот помог бы урегулированию конфликта в стране, издание не уточняет.
Что касается дела об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, Зигмар Габриэль высказался против каких-либо санкций в отношении России в связи с этим инцидентом. Он напомнил о презумпции невиновности, которая в случае с инцидентом в Солсбери распространяется и на Москву.
Это на первый взгляд убедительное высказывание, пишет Bild, однако в ситуации с Россией это «не что иное, как давно известная кремлевская тактика».
Журналисты указывают на то, что Габриэля нельзя назвать «новичком» в политике и делают вывод о том, что он целенаправленно позволяет себе высказывания, «играющие на руку» Москве.
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