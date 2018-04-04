«Хезболла» тоже хочет Россию

Представляется целесообразным проанализировать местные заявления о соглашении о военном сотрудничестве между Ливаном Россией после того, как подписание документа было отложено в последний момент из-за оказываемого Западом давления на премьер-министра Ливана Саада Харири. Однако идея соглашения о сотрудничестве возникла не на пустом месте, а является частью заранее согласованной стратегии между Москвой и ее региональными и местными союзниками!

Соглашение вернулось на первое место в политической повестке дня Ливана после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев 3 февраля поручил Министерству обороны России провести переговоры с ливанской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение. Соглашение вошло в повестку дня заседания ливанского правительства, а благодаря утечке информации стало известно, что правительство Ливана уполномочило своего министра обороны Якуба Саррафа подписать соглашение о военном сотрудничестве с Россией во время его визита в Москву, запланированного на начало этого месяца.

Когда неделю назад Запад начал оказывать давление на Ливан, депутат от партии «Хезболла» Наваф аль-Мусави раскритиковал усилия США по вооружению армии и поинтересовался: «Почему бы нам вместо этого не отправиться на восток в Россию и Китай ? Собираемся ли мы приобрести оружие у этих двух сверхдержав, которые доказали его эффективность на поле боя? Почему до сих пор правительство воздерживалось от заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве с Российской Федерацией? Сирия сотрудничает с Российской Федерацией, тогда почему и Ливан не может открыть Москве свое воздушное пространство? Российской Федерации нужны военные базы и аэропорты. Американцы используют аэропорты в Райяке и Бейруте , так почему русские не могут ими воспользоваться? Оружие российского производства хорошо зарекомендовало себя в мире, особенно противотанковый комплекс „Корнет“».

Аль-Мусави не остановился на этом и пошел дальше. Он рассматривает подписание соглашения с Россией как выход для Ливана из экономического кризиса. «Если вы [правительство] перейдете к обсуждению соглашения о стратегическом сотрудничестве с Российской Федерацией, то это будет означать стратегический сдвиг в регионе и в Ливане. Подобный шаг выведет нас из многих кризисов, включая экономический кризис, который зависит от западных правительств, и как мы видим, только усугубляется», — считает Аль-Мусави.

Все упирается в подписание соглашения о военном сотрудничестве с Москвой, а не с Тегераном . Россия сейчас находится в состоянии открытой враждебности со всем Западом и продемонстрировала свою способность работать бок о бок с иранцами для обеспечения безопасности сирийского режима. Несмотря на разговоры об имеющейся напряженности между Ираном и Россией из-за разногласий по поводу дележа «сирийского пирога» в связи со слабостью сирийского режима и его зависимости от этих двух стран ради выживания, в их отношениях не было реальных конфликтных ситуаций.

Вероятно, призыв генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы к покупке оружия для ливанской армии у Ирана, а не у Соединенных Штатов и их союзников, был прелюдией к другой просьбе: обратиться к России.

Партия «Хезболла» понимает, что грубые вмешательства не будут повторяться постоянно. С другой стороны, увиливание от правды ради приобретения и накапливания влияния более эффективная стратегия. Ливанская религиозная перспектива: Иран — исламское шиитское государство; Россия — христианская сверхдержава, которая обладает определенным преимуществом в Ливане. Западные дипломаты по-прежнему задаются вопросом, почему Харири согласился на подобное соглашение. Некоторые считают, что Москва будет соперничать с Ираном и уничтожит «Хезболлу».

Более вероятно, что если русская абая опустится на плечи Ливана, то довольно скоро переместится к ее первому опорному пункту на Средиземном море: Сирии и ее режиму. Однако российские официальные лица в Ливане, в свою очередь, не скрывают, что связаны с режимом, в частности через финансы и безопасность.

Сближение с Россией не отделимо от требований касательно общей нормализации отношений с сирийским режимом, что приведет страну в эпицентр напряженности с Европой и США. Этот вопрос был отложен, но после выборов все будет уже не так, как раньше.