МИД назвал бездоказательными заявления США о военной помощи России талибам

"Следующая тема, которую хотелось бы прокомментировать, — заявления представителей Соединённых Штатов Америки, также материалы, которые появляются с их подачи в СМИ относительно якобы поддержки Россией движения талибов. Так вот, в некоторых средствах массовой информации продолжают циркулировать абсолютно бездоказательные и безосновательные рассуждения представителей США о якобы оказываемой Россией военной помощи движению талибов", — сказала Захарова на брифинге.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан»*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство» *.

*Террористическая организация, запрещена в России