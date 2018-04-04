Родственники погибшего в Сирии «вагнеровца» перессорились из-за полученных за его смерть миллионов

погибшего

в феврале этого года в Сирии в результате авиаудара США , спровоцировали конфликт в его семье. По данным издания, поводом послужила сумма в размере пять миллионов рублей.

Сам Руслан якобы просил, чтобы в случае его гибели все деньги отдали его несовершеннолетней дочери от первого брака. Между тем родственники поступили иначе: девочке отдали лишь часть суммы — три миллиона. Оставшуюся долю, по словам родных, передали тете Гаврилова, которая спустя некоторое время скончалась.

При этом гражданской жене Гаврилова Оксане ничего не досталось. Она удивляется, почему ее не взяли в расчет. «Я просто понимаю, что им деньги в руки попали, как говорится… Как коршуны налетели», — прокомментировала она действия родственников.

По словам женщины, сам муж не раз говорил, «что, если с ним что-то случится, чтобы все деньги отдали ребенку». Однако никакого завещания Руслан не оставил. «Он ехал не погибать (…) просто поработать и вернуться», — рассказала она.

По словам женщины, деньги после смерти Руслана получали его мать и брат. При этом они ожидали, что сумма выплаты составит три миллиона, но она почему-то оказалась больше.

Кто именно выплатил деньги родственникам россиянина, неизвестно. Предполагается, что это была печально известная частная военная компания

(ЧВК) «Вагнера», которая, по данным СМИ, занимается вербовкой наемников для участие в боевых действия в Сирии.

В феврале сообщалось, что бойцы ЧВК попали под обстрел международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор . Некоторые СМИ сообщали, что в результате погибли несколько сотен бойцов. МИД РФ назвал эти данные «классической дезинформацией».

Официально МИД РФ признал гибель и ранения лишь

нескольких десятков

россиян, добавив, что они не являлись штатными военнослужащими РФ . При этом относительно погибших в МИДе также

говорили, что их число, по предварительным данным, не превышает пяти человек.