В Турции откроется дочернее предприятие «Группы ГАЗ»

Отечественный производитель « Группа ГАЗ » собирается открыть в Турции дочернее предприятие, а также вывести на турецкие рынки новые модели транспортных средств. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. «В настоящее время Группа ГАЗ планирует открытие дочерней компании, а также вывод на рынок Турции новых моделей ГАЗель Next, Урал Next, автобусов», — цитирует его агентство «Прайм». Ушаков отметил, что в ходе двусторонних переговоров будут обсуждаться планы развития сотрудничества в сферах промышленности, строительства и транспортных перевозок. Он отмечает, что примером производственной кооперации является проект сборочного производства автомобилей «ГАЗель Бизнес», российского холдинга Группа ГАЗ и турецкой компании MersaOtomotiv в провинции Сакарья. Его запуск состоялся в 2012 году. Представитель «Группы ГАЗ» отметил, что в прошлом году «Группа ГАЗ» начала производство в Турции новой модели — цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT». Автомобили собираются на предприятии в Сакарье. На сегодняшний день дилерская сеть ГАЗа в Турции представлена 14 дилерскими центрами и 25 сервисами послепродажного облуживания. Концерн планирует дальнейшее развитие на турецком рынке: расширять дилерскую сеть, выводить новые модели локальной сборки и привлекать турецкие компании, которые могут производить спецтехнику на базе автомобилей ГАЗ.

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