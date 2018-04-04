Поражение ИГ* означает крах региональной политики США, заявили в Иране

"Поражение ИГИЛ* означает поражение региональной политики Америки. Существует очень твердое мнение, что это поражение положит начало новому этапу насилия и напряженности в регионе с тем, чтобы заполнить существующий вакуум", — заявил он во время выступления на Московской конференции по международной безопасности.

По словам министра, пока правительство США ставит «свои корыстные интересы во главу угла своей внешней политики и продолжает уклоняться от ответственности за свою безрассудную политику на международной арене», что, как он отметил, с президентством Дональда Трампа и его «экстремистской команды не имеет какой-либо светлой перспективы», остается ожидать, что опасность проявится в другом месте и создаст еще более сложные и запутанные условия для региона.