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Поражение ИГ* означает крах региональной политики США, заявили в Иране
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Поражение ИГ* означает крах региональной политики США, заявили в Иране 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США уклоняются от ответственности за свою безрассудную политику, поражение террористической группировки «Исламское государство»* означает поражение региональной политики США, считает министр обороны Ирана Амир Хатами.
"Поражение ИГИЛ* означает поражение региональной политики Америки. Существует очень твердое мнение, что это поражение положит начало новому этапу насилия и напряженности в регионе с тем, чтобы заполнить существующий вакуум", — заявил он во время выступления на Московской конференции по международной безопасности.
По словам министра, пока правительство США ставит «свои корыстные интересы во главу угла своей внешней политики и продолжает уклоняться от ответственности за свою безрассудную политику на международной арене», что, как он отметил, с президентством Дональда Трампа и его «экстремистской команды не имеет какой-либо светлой перспективы», остается ожидать, что опасность проявится в другом месте и создаст еще более сложные и запутанные условия для региона.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
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