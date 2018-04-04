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Сирия призывает ООН помочь покончить с агрессией США, Турции, Израиля
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Сирия призывает ООН помочь покончить с агрессией США, Турции, Израиля 

Российская Газета 1 час назад
Дамаск призывает Совбез ООН положить конец агрессии США, Турции, Израиля на территории Сирии. Об этом заявил 4 апреля замминистра обороны Сирии Махмуд Шава на VII Московской конференции по безопасности.
"Призываем СБ ООН взять на себя ответственность в сохранении международного мира и безопасности, положив конец преступлениям американского альянса, а также турецкой агрессии, направленной против сирийских мирных жителей, а также израильской агрессии, привлечь их к ответственности", — отметил он.
Также Шава заявил о необходимости привлечь к ответственности «все международные, региональные стороны, которые продолжают поддерживать терроризм, размещая на своей территории лагеря для подготовки и обучения террористов в интересах своей повестки дня и удовлетворения своих корыстных стремлений в колониальной политике».
Кроме того, замминистра обороны Сирии подчеркнул, что «наличие любых иностранных военных сил на территории Сирии без разрешения сирийского правительства рассматривается как агрессия и оккупация».
При этом, по словам Шавы, главная цель присутствия США в Сирии — установление контроля над нефтяными месторождениями и раздел страны.
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