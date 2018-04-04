Сирия призывает ООН помочь покончить с агрессией США, Турции, Израиля

"Призываем СБ ООН взять на себя ответственность в сохранении международного мира и безопасности, положив конец преступлениям американского альянса, а также турецкой агрессии, направленной против сирийских мирных жителей, а также израильской агрессии, привлечь их к ответственности", — отметил он.

Также Шава заявил о необходимости привлечь к ответственности «все международные, региональные стороны, которые продолжают поддерживать терроризм, размещая на своей территории лагеря для подготовки и обучения террористов в интересах своей повестки дня и удовлетворения своих корыстных стремлений в колониальной политике».

Кроме того, замминистра обороны Сирии подчеркнул, что «наличие любых иностранных военных сил на территории Сирии без разрешения сирийского правительства рассматривается как агрессия и оккупация».

При этом, по словам Шавы, главная цель присутствия США в Сирии — установление контроля над нефтяными месторождениями и раздел страны.