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Шойгу рассказал об уничтожении в Сирии БПЛА, созданных развитыми странами
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Шойгу предупредил о новой угрозе

Шойгу рассказал об уничтожении в Сирии БПЛА, созданных развитыми странами 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Сирии уничтожено 17 беспилотников террористов, оснащенных боеприпасами и действующими на расстоянии до 100 километров, которые не могли быть созданы без технического содействия развитых стран, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. В течение последних трех месяцев мы уничтожили 17 таких аппаратов", — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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