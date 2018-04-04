Шойгу рассказал об уничтожении в Сирии БПЛА, созданных развитыми странами

"Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. В течение последних трех месяцев мы уничтожили 17 таких аппаратов", — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>