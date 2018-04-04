Ещё
Глава ФАДН считает, что сирийский конфликт не решится в ближайшем будущем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ФАДН считает, что сирийский конфликт не решится в ближайшем будущем 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Конфликт в Сирии в ближайшем будущем не решится, считает глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
"К сожалению, в этом регионе сейчас ситуация дестабилизирована. Россия много сделала и делает для ее стабилизации, но в силу понятных причин не все там зависит от нас. К сожалению, хрупкий баланс, который там сохранялся на протяжении какого-то времени, был нарушен. Убежден, что еще долго все будут пожинать плоды", — сказал Баринов в интервью РИА Новости.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Эксперт: АЭС "Аккую" – не только крайне выгодный экономический проект Более тысячи человек за сутки покинули по гумкоридору сирийскую Думу Лаврентьев сообщил, когда Восточная Гута перейдет под контроль армии Сирии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив219
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Российские корабли восхитили американцев123
Россия испытала противоспутниковое оружие111
Доллар достигнет пика26
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение