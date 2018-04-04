Глава ФАДН считает, что сирийский конфликт не решится в ближайшем будущем

"К сожалению, в этом регионе сейчас ситуация дестабилизирована. Россия много сделала и делает для ее стабилизации, но в силу понятных причин не все там зависит от нас. К сожалению, хрупкий баланс, который там сохранялся на протяжении какого-то времени, был нарушен. Убежден, что еще долго все будут пожинать плоды", — сказал Баринов в интервью РИА Новости.

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