Путин заявил об отсутствии помех в развитии отношений с Турцией 

Визит рабочий — встреча торжественная. Кортеж Владимира Путина до резиденции турецкого президента сопровождала кавалерия, рассказал "ТВ Центр". Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил коллегу на площади перед дворцом. Вдоль голубой дорожки выстроился почетный караул. Под залпы орудий оркестр исполнил гимн двух стран.
Как и в прошлый раз, Владимир Путин поприветствовал солдат на турецком языке. Поездка в Турцию для Владимира Путина — первый международный визит после переизбрания на пост президента России. Выбор не случаен — Анкара один из самых главных стратегических партнеров Москвы. Только за последний год Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели восемь личных встреч и свыше 20 телефонных разговоров. Масштабное сотрудничество в сфере энергетики. Свою работу лидеры начали с запуска строительства первого энергоблока АЭС «Аккую».
"Значимость этого масштабного, инновационного проекта трудно переоценить. По сути, сегодня мы присутствуем не только при сооружении первой турецкой АЭС, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом. Мы начинаем создание новой отрасли. Турция — высокоразвитое в техническом и экономическом отношении государство, но это новый этап, новый шаг в развитии экономики турецкой республики", — заявил Путин.
Экономический эффект Турция уже почувствовала — о желании сотрудничать заявили более 350 строительных компаний. В Россию отправились более 200 студентов, чтобы получить образование и в будущем устроиться на работу на АЭС. Впрочем, этот проект взаимовыгодный. Так, по условиям договора, 51% акций станции будет принадлежать российским кампаниям.
"С вводом в строй в 2023 году АЭС «Аккую» Турция присоединится к семье стран с ядерной энергетикой. За счет «Аккую» мы обеспечим 10% всей своей потребности в электроэнергии", — заявил Эрдоган.
После торжественного открытия президенты отправились на личную беседу. Разговор продлился полтора часа, а затем как гостеприимный хозяин Эрдоган показал Путину закат над Анкарой.
От осмотра достопримечательностей лидеры вновь вернулись к переговорам. Вместе с Путиным приехали министры, военные и представители госкомпаний. В таком расширенном составе стороны провели уже седьмое заседании Совета сотрудничества высшего уровня, где обычно обсуждают стратегию и основные направления развития отношений между странами.
"По итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40% до 22 миллиардов долларов. Убежден, что это далеко не предел. Наши страны увеличивают и объемы взаимных капиталовложений. Встречные прямые инвестиции приближаются к 10 миллиардам долларов с каждой стороны. Россия также является крупнейшим поставщиков природного газа для нужд турецкой экономики. Только в прошлом году было поставлено 29 миллиарда кубических метров газа. Успешно реализуется проект газопровода «Турецкий поток», завершены работы по морскому участку", — отметил Путин.
Стороны договорились организовать в 19-м году перекрестный год культуры и туризма. Отдельно поговорили о военно-техническом сотрудничестве. Россия смогла сократить сроки поставки комплексов С-400. По итогам встречи стороны подписали большой пакет документов о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, социальной политике и спорте. Достигнуты инвестиционные соглашения. По словам Путина, факторов, которые могут помешать такому тесному сотрудничеству, нет.
"У нас наоборот, очень конструктивно развиваются отношения. И это находит свое отражение в результатах торгово-экономической деятельности, Мы ведем много лет переговоры с нашими европейскими партнерами по второй очереди «Северного потока». Надеемся, что это тоже завершится позитивным результатом. Но пока мы ведем разговоры на эту тему, с Турцией мы уже скоро закончим аналогичный проект", — отметил российский лидер.
"Политический диалог положительно влияет на экономическую сферу. За год на 32% повысился наш товарооборот, он достиг 22 миллиардов долларов. Но наша цель — увеличить его до 100 миллиардов", — заявил Эрдоган.
В среду к лидерам Турции и России присоединится президент Ирана Хасан Роухани. Владимир Путин собирается обсудить с ним вопросы российско-иранских отношений, региональные и международные проблемы. Главной темой завтрашнего дня станет Сирия. Россия, Турция и Иран стали гарантами в переговорном процессе между сирийской оппозицией и властью в рамках астанинской платформы. Сейчас три страны играют важнейшую роль в урегулировании политического кризиса. Здесь в Анкаре президенты обсудят выполнение договоренностей по Сирии, достигнутых в ходе их встречи в Сочи в ноябре прошлого года. По итогам трёхсторонней встречи лидеры сделают общее заявление.
Никита Васильев, Виктор Мальцев, Юрий Петров, «ТВ Центр», Анкара, Турция