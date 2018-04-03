Путин заявил об отсутствии помех в развитии отношений с Турцией

Как и в прошлый раз, Владимир Путин поприветствовал солдат на турецком языке. Поездка в Турцию для Владимира Путина — первый международный визит после переизбрания на пост президента России. Выбор не случаен — Анкара один из самых главных стратегических партнеров Москвы . Только за последний год Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели восемь личных встреч и свыше 20 телефонных разговоров. Масштабное сотрудничество в сфере энергетики. Свою работу лидеры начали с запуска строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»

"Значимость этого масштабного, инновационного проекта трудно переоценить. По сути, сегодня мы присутствуем не только при сооружении первой турецкой АЭС, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом. Мы начинаем создание новой отрасли. Турция — высокоразвитое в техническом и экономическом отношении государство, но это новый этап, новый шаг в развитии экономики турецкой республики", — заявил Путин.

Экономический эффект Турция уже почувствовала — о желании сотрудничать заявили более 350 строительных компаний. В Россию отправились более 200 студентов, чтобы получить образование и в будущем устроиться на работу на АЭС. Впрочем, этот проект взаимовыгодный. Так, по условиям договора, 51% акций станции будет принадлежать российским кампаниям.

"С вводом в строй в 2023 году АЭС «Аккую» Турция присоединится к семье стран с ядерной энергетикой. За счет «Аккую» мы обеспечим 10% всей своей потребности в электроэнергии", — заявил Эрдоган.

После торжественного открытия президенты отправились на личную беседу. Разговор продлился полтора часа, а затем как гостеприимный хозяин Эрдоган показал Путину закат над Анкарой.

От осмотра достопримечательностей лидеры вновь вернулись к переговорам. Вместе с Путиным приехали министры, военные и представители госкомпаний. В таком расширенном составе стороны провели уже седьмое заседании Совета сотрудничества высшего уровня, где обычно обсуждают стратегию и основные направления развития отношений между странами.

"По итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40% до 22 миллиардов долларов. Убежден, что это далеко не предел. Наши страны увеличивают и объемы взаимных капиталовложений. Встречные прямые инвестиции приближаются к 10 миллиардам долларов с каждой стороны. Россия также является крупнейшим поставщиков природного газа для нужд турецкой экономики. Только в прошлом году было поставлено 29 миллиарда кубических метров газа. Успешно реализуется проект газопровода «Турецкий поток», завершены работы по морскому участку", — отметил Путин.

Стороны договорились организовать в 19-м году перекрестный год культуры и туризма. Отдельно поговорили о военно-техническом сотрудничестве. Россия смогла сократить сроки поставки комплексов С-400. По итогам встречи стороны подписали большой пакет документов о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, социальной политике и спорте. Достигнуты инвестиционные соглашения. По словам Путина, факторов, которые могут помешать такому тесному сотрудничеству, нет.

"У нас наоборот, очень конструктивно развиваются отношения. И это находит свое отражение в результатах торгово-экономической деятельности, Мы ведем много лет переговоры с нашими европейскими партнерами по второй очереди «Северного потока». Надеемся, что это тоже завершится позитивным результатом. Но пока мы ведем разговоры на эту тему, с Турцией мы уже скоро закончим аналогичный проект", — отметил российский лидер.

"Политический диалог положительно влияет на экономическую сферу. За год на 32% повысился наш товарооборот, он достиг 22 миллиардов долларов. Но наша цель — увеличить его до 100 миллиардов", — заявил Эрдоган.