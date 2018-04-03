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«Атомэнергомаш» изготовит оборудование для АЭС «Аккую»
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«Атомэнергомаш» изготовит оборудование для АЭС «Аккую» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш» — изготовит оборудование для первой атомной станции в Турции — АЭС «Аккую». Об этом говорится в сообщении «Атомэнергомаша».
Предприятиями холдинга будут изготовлены корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, главные циркуляционные насосы и трубопроводы, системы контроля и управления реакторной установкой, другое оборудование и системы.
Основное оборудование паротурбинной установки изготовят ООО «Турбинные технологии ААЭМ» (совместное предприятие машиностроительного дивизиона АО «Атомэнергомаш» и General Electric) совместно с Alstom Power Systems (принадлежит General Electric).
"Атомэнергомаш" является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала для всех четырех блоков станции «Аккую».
Строительство самой станции началось 3 апреля. Старт строительству дали президенты России и Турции.
Глава Росатома Алексей Лихачев в рамках церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС «Аккую» отметил, что в строительстве будут принимать участие и турецкие компании. Существенную часть заказов на изготовление оборудования Росатом будет размещать в Турции. Соответствующее желание, по словам Лихачева, выразили более 300 турецких компаний.
АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 будет построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.
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