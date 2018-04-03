«Атомэнергомаш» изготовит оборудование для АЭС «Аккую»

Предприятиями холдинга будут изготовлены корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, главные циркуляционные насосы и трубопроводы, системы контроля и управления реакторной установкой, другое оборудование и системы.

Основное оборудование паротурбинной установки изготовят ООО «Турбинные технологии ААЭМ» (совместное предприятие машиностроительного дивизиона АО «Атомэнергомаш» и General Electric ) совместно с Alstom Power Systems (принадлежит General Electric).

"Атомэнергомаш" является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала для всех четырех блоков станции «Аккую».

Строительство самой станции началось 3 апреля. Старт строительству дали президенты России и Турции.

Глава Росатома Алексей Лихачев в рамках церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС «Аккую» отметил, что в строительстве будут принимать участие и турецкие компании. Существенную часть заказов на изготовление оборудования Росатом будет размещать в Турции. Соответствующее желание, по словам Лихачева, выразили более 300 турецких компаний.