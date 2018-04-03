В 12-й раз лицом к лицу с Путиным

Главы государств Эрдоган и Путин встречаются лицом к лицу в двенадцатый раз после самолетного кризиса. Эта встреча проходит в тени дипломатической напряженности в отношениях России с Западом. Наряду с новыми ходами в экономике на переговорах двух лидеров «стратегической» важности ожидается принятие серьезных решений по сирийскому вопросу. В частности, создание зоны деэскалации в Африне, уточнение новых шагов, призванных устранить присутствие Рабочей партии Курдистана (РПК) / Партии «Демократический союз» (PYD) в Тель-Рифате, а также обсуждение развития событий на фоне риторики о возможном размещении французских военных в Манбидже.

Был дан импульс дипломатии

Кризисы, связанные с уничтожением российского самолета и покушением на российского посла, произошедшие в отношениях с РФ в результате международных заговоров, были преодолены благодаря Эрдогану и Путину, при этом дипломатия на уровне лидеров, которая довольно долгое время проводится между Турцией и Россией, подготовила почву для важных событий в двусторонних отношениях. Разрушая коварные замыслы, сегодня лидеры встретятся в двенадцатый раз за последние два с половиной года, начиная с 9 августа 2016 года сегодня. Лидеры также стали архитекторами астанинских и сочинских инициатив, которые до сих пор продолжаются и, как ожидается, позволят найти решение сирийской проблемы.

Критически важная встреча на критическом распутье

3 апреля будет проведено седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Россией под председательством Эрдогана и Путина. В тот же день состоится церемония закладки фундамента атомной электростанции «Аккую» . Ожидается принятие важных решений в сферах туризма, сельского хозяйства, экономики и военного сотрудничества. Эта встреча имеет особое значение в силу того, что она состоится в тени дипломатической напряженности, которая происходит в отношениях России с Западом в связи с кризисом вокруг отравления российского агента в Великобритании и высылки российских дипломатов. А учитывая напряженность, которая имеет место в отношениях Турции с США и ее европейскими союзниками в последнее время, можно сказать, что два лидера встретятся на критическом распутье. Наряду с рассмотрением мер в рамках создания зоны деэскалации в Африне, зачищенном от террористов в ходе операции «Оливковая ветвь», и инфраструктурных работ в этом регионе на встрече Эрдогана и Путина, которой приписывают «стратегическое» значение, ожидается определение шагов, направленных на зачистку Тель-Рифата от присутствия террористических формирований.

Напомнят о чувствительности к мирному населению

На переговорах, где будет подробно обсуждаться политическое решение в Сирии , также будет поднят вопрос о провокационных действиях Асада и массовых убийствах мирного населения, которые нарушают решения по зонам деэскалации. Также ожидается, что на переговорах вновь будет озвучено требование Турции о закрытии контактного офиса РПК в Москве , будет подробно рассмотрено развитие событий на фоне риторики о возможном размещении французских военных в Манбидже.

Заговор не сработал

Всего через восемь с половиной месяцев после кризиса, связанного с уничтожением российского самолета, лидеры встретились 9 августа 2016 года в российском городе Санкт-Петербург . Свой первый зарубежный визит после попытки госпереворота террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethulllah Gülen) 15 июля 2016 года Эрдоган совершил в Россию. После переговоров лидеров с глазу на глаз в течение одного часа 45 минут в Константиновском дворце Эрдоган дал решительные сигналы. В 2016 году Эрдоган и Путин также встретились 3 сентября в Китае , где они находились по случаю саммита G20, а 10 октября — на Всемирном энергетическом саммите в Стамбуле

Покушение на Карлова было второй попыткой саботажа

После личной встречи двух лидеров в Стамбуле миру было объявлено о важном решении. Стороны договорились о покупке С-400. Был сделан еще один важный шаг и начат астанинский процесс при участии Турции, России и Ирана в качестве гарантов перемирия в Сирии. С целью столкнуть лбами две страны 19 декабря 2016 года в Анкаре было совершено покушение на посла Москвы в Анкаре Андрея Карлова. Но эти усилия не подействовали, и 23 января 2017 года начались астанинские переговоры.

Контакт двух сторон не прерывался

После убийства посла Карлова Путин и Эрдоган встретились лицом к лицу 10 марта 2017 года в Москве, 3 мая того же года — в Сочи , 8 июля — в Германии , где они находились по случаю саммита G20, и, наконец, 28 сентября — в Анкаре. 14 мая 2017 года лидеры приняли участие в форуме «Один пояс, один путь» в Китае, хотя официальной двусторонней встречи не было, 13 и 22 ноября лидеры встретились в Сочи, а в декабре — в Анкаре.

Усилия по ускорению поставок С-400 Сообщается, что поставка систем противовоздушной обороны С-400, которые Турция приобретет у России, может состояться до намеченного на март 2020 года срока. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Россия постарается сократить сроки поставки С-400. Ушаков, отметив, что вопрос о сокращении срока поставки поднимался Турцией, сказал: «Министр иностранных дел России Лавров на него уже отвечал. Насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия с тем, чтобы удовлетворить эту просьбу турецкой стороны».

Три шага на астанинском пути

Первая встреча в январе 2017 года. 23-24 января 2017 года в Астане в том числе благодаря инициативам Турции начались переговоры о достижении мира. 4-5 мая 2017 года под гарантией Турции, России и Ирана были созданы зоны десэкалации и снижения напряженности для прекращения гражданской войны в Сирии.

Сочинский саммит. 22 ноября 2017 года в Сочи состоялась встреча трех президентов Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Роухани . Было принято решение о подготовке конституции, которая получит поддержку народа, и проведении свободных и справедливых выборов в Сирии под наблюдением ООН

Конгресс сирийского национального диалога. Конгресс состоялся 29-30 января в Сочи. Турция представляла умеренную оппозицию. Был сделан призыв о создании конституционной комиссии и определен пул из 150 кандидатов на членство в ней.