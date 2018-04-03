СМИ: 20 тысяч детей из Гуты получают вакцины от кори и полиомиелита

"Проводится иммунизация 13 тысяч детей из Восточной Гуты прививкой против полиомиелита и 6,5 тысяч детей прививкой от кори", — сообщило агентство.

Как отмечается, уже провакцинированны около восьми тысяч детей в центрах временного проживания.

В понедельник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что всего с начала действия гуманитарных пауз из сирийской Восточной Гуты вышли более 154 тысяч человек.

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