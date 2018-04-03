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СМИ: 20 тысяч детей из Гуты получают вакцины от кори и полиомиелита
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СМИ: 20 тысяч детей из Гуты получают вакцины от кори и полиомиелита 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Не менее 13 тысяч детей из Восточной Гуты получают прививки от полиомиелита и около 6,5 тысяч прививки от кори, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на отделение министерства здравоохранения в провинции Дамаск.
"Проводится иммунизация 13 тысяч детей из Восточной Гуты прививкой против полиомиелита и 6,5 тысяч детей прививкой от кори", — сообщило агентство.
Как отмечается, уже провакцинированны около восьми тысяч детей в центрах временного проживания.
В понедельник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что всего с начала действия гуманитарных пауз из сирийской Восточной Гуты вышли более 154 тысяч человек.
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