Ещё
Российские компании приступили к реализации проектов в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские компании приступили к реализации проектов в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Российские компании уже приступили к реализации некоторых проектов в энергетическом комплексе Сирии, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"У нас подписаны с министерствами энергетики и с министерствами нефти дорожные карты, в рамках них мы продолжаем взаимодействие с нашими сирийскими партнерами. Ряд проектов там уже в стадии реализации, ряд проектов потенциальные, по ним идет соответствующее взаимодействие регулирующими органами", — сказал Новак, не уточнив, о каких именно проектах идет речь.
В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии. Как пояснял журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, обсуждается реконструкция четырех тепловых электростанций в Сирии, участие в проекте может принять компания «Технопромэкспорт», входящая в госкорпорацию «Ростех».
В феврале сам Новак сообщал, что нефтегазовые компании РФ рассматривают возможность проведения геологоразведки в Сирии и восстановления существующих месторождений.
РИА Новости: последние новости
Саудовский король поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта В Мьянме разбился военный самолет ООН собрала два миллиарда долларов на донорской конференции по Йемену
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам197
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом97
Малышева вызвала гнев телезрителей99
Названа причина развития особо злостного рака1
Сложный тест про изделие №213
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение