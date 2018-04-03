Российские компании приступили к реализации проектов в Сирии

"У нас подписаны с министерствами энергетики и с министерствами нефти дорожные карты, в рамках них мы продолжаем взаимодействие с нашими сирийскими партнерами. Ряд проектов там уже в стадии реализации, ряд проектов потенциальные, по ним идет соответствующее взаимодействие регулирующими органами", — сказал Новак, не уточнив, о каких именно проектах идет речь.

В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии. Как пояснял журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер , обсуждается реконструкция четырех тепловых электростанций в Сирии, участие в проекте может принять компания «Технопромэкспорт», входящая в госкорпорацию «Ростех»

В феврале сам Новак сообщал, что нефтегазовые компании РФ рассматривают возможность проведения геологоразведки в Сирии и восстановления существующих месторождений.