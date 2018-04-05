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VII Московская конференция по международной безопасности. День второй. Видеотрансляция
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VII Московская конференция по международной безопасности. День второй. Видеотрансляция 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
В Москве проходит VII Московская конференция по международной безопасности. Основными спикерами второго дня форума станут министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Росгвардии Виктор Золотов и замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов. В этом году центральной темой конференции стал разгром террористов в Сирии.
Московская конференция по международной безопасности (Moscow Conference on International Security, MCIS) является ежегодным мероприятием, которое проводится Минобороны РФ. Целью форума является укрепление взаимодействия военных ведомств разных стран, поиск совместных путей противодействия новым вызовам и угрозам. На конференцию приглашаются министры обороны или их заместители из государств ОДКБ, ШОС, НАТО, стран Ближнего Востока, Европы и Азии, руководители международных организаций, а также представители академических кругов и неправительственных экспертов.
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