О чём будут говорить президенты России, Турции и Ирана в Анкаре 

Поездка в Турцию для Владимира Путина — первый международный визит после переизбрания на пост президента России. Выбор не случаен. Анкара — один из главных стратегических партнеров Москвы. Только за последний год Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 8 личных встреч и свыше 20 телефонных разговоров, отмечает "ТВ Центр".
Масштабное сотрудничество — в сфере энергетики. Россия и Турция совместно строят газопровод «Турецкий поток», его должны запустить в следующем году. А в этот раз Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции дадут старт строительству первого энергоблока АЭС «Аккую». Ее возводит Росатом, а по условию договора 51% акций станции будет принадлежать российским кампаниям. Здесь в Анкаре в седьмой раз пройдёт заседание Совета сотрудничества высшего уровня, этот орган отвечает за стратегию и основные направления развития отношений между странами. Лидеры обсудят экономические вопросы. Россия может снять некоторые ограничения на поставки турецкой сельхозпродукции. Отдельно поговорят о военно-техническом сотрудничестве. Турция по прежнему заинтересована в поставках российских комплексов С-400. По итогам встречи президенты планируют подписать большой пакет документов.
Работа продолжится 4 апреля. К лидерам Турции и России присоединится президент Ирана Хасан Роухани. Владимир Путин собирается обсудить с ним вопросы российско-иранских отношений, региональные и международные проблемы.
Затем перейдут к теме Сирии. Россия, Турция и Иран стали гарантами в переговорном процессе между сирийской оппозицией и властью в рамках астанинской платформы. Сейчас три страны играют важнейшую роль в урегулировании политического кризиса. В Анкаре президенты обсудят выполнение договоренностей по Сирии, достигнутых в ходе их встречи в Сочи в ноябре прошлого года. По итогам трёхсторонней встречи лидеры сделают общее заявление.
Никита Васильев, «ТВ Центр».