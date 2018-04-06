Россия сообщила о восьми случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки 

Российская сторона в совместной с Турцией комиссии по перемирию в Сирии сообщила о восьми случаях нарушения режима тишины за сутки, передаёт ФАН.
Турция заявила о пяти нарушениях в провинции Идлиб.
Кроме того, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провёл гуманитарную акцию в населённом пункте Таксис провинции Хама. Было передано продовольствие весом 8,45 т.
Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с Nation News прокомментировал саммит России, Турции и Ирана по Сирии.