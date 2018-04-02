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Нетаньяху: Канада, Германия и Италия согласны принять мигрантов от Израиля
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Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Нетаньяху: Канада, Германия и Италия согласны принять мигрантов от Израиля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Канаду, Германию и Италию в числе стран, готовых забрать у еврейского государства африканских мигрантов.
Израиль в понедельник объявил, что договорился с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев о переселении на Запад более 16 тысяч выходцев из Африки, и согласился легализовать пребывание остальных на своей территории.
"Это уникальное соглашение… предусматривает переселение 16 тысяч 250 человек из Израиля в такие развитые страны, как Канада, Германия и Италия", — сказал Нетаньяху, чье выступление показали местные телеканалы.
"Такое обязательство взял на себя верховный комиссар ООН (по делам беженцев) — организовать и даже профинансировать это", — добавил он.
Достигнутые договоренности означают отказ израильских властей от вызвавшего протесты в обществе плана выдворения десятков тысяч африканцев в Уганду или Руанду. Речь идет о выходцах из Судана и Эритреи, чье возвращение на родину юридически невозможно.
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