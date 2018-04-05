Глава МИД Турции заявил, что Анкара против атомного оружия

"Проект «Аккую», основа которого была заложена два дня назад, будет первой атомной энергетической станцией в Турции. После завершения проектных работ потребности Турции в электроэнергии будут покрыты на 10%", — сказал Чавушоглу журналистам в кулуарах промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в Баку.

"Экономика Турции растет. С японцами мы ведем работу по закладке еще одной атомной станции в Синопе. АЭС есть во всем мире. Если кто-то не знает разницу между этими станциями и ядерным оружием, не наша вина. Мы против атомного оружия во всем мире. Мы против принципа «пусть будет у меня, у другого не будет». АЭС не является атомным оружием", — резюмировал он.