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Глава МИД Турции заявил, что Анкара против атомного оружия
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Глава МИД Турции заявил, что Анкара против атомного оружия 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 5 апр — РИА Новости. Турция против атомного оружия во всем мире и считает принцип «пусть будет у меня, у другого не будет» неприемлемым, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Проект «Аккую», основа которого была заложена два дня назад, будет первой атомной энергетической станцией в Турции. После завершения проектных работ потребности Турции в электроэнергии будут покрыты на 10%", — сказал Чавушоглу журналистам в кулуарах промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в Баку.
По его словам, одной АЭС «Аккую» будет недостаточно.
"Экономика Турции растет. С японцами мы ведем работу по закладке еще одной атомной станции в Синопе. АЭС есть во всем мире. Если кто-то не знает разницу между этими станциями и ядерным оружием, не наша вина. Мы против атомного оружия во всем мире. Мы против принципа «пусть будет у меня, у другого не будет». АЭС не является атомным оружием", — резюмировал он.
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