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Грузия заинтересовалась турецким оружием
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Грузия заинтересовалась турецким оружием 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 2 апр — Sputnik. Тбилиси заинтересован в сотрудничестве с Анкарой в военно-технической сфере, сказал министр обороны Грузии Леван Изория в ходе своего выступления на пресс-конференции по итогам подписания меморандума о сотрудничестве со своими коллегами из Турции и Азербайджана, пишет Sputnik Грузия.
На сегодняшний день на вооружении у грузинской армии бронетранспортеры Nurol Ejder, Cobra и Otokar Akrep турецкого производства. Изория посетил Турцию с двухдневным официальным визитом 30 марта. В Анкаре глава грузинского оборонного ведомства провел переговоры с министром обороны Турции Нуреттином Джаникли, а на следующий день оба министра отправились в город Гиресун, где к ним присоединился министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, и состоялась очередная встреча в рамках трехстороннего министериала.
"Мы заинтересованы и уже определили конкретные даты для того, чтобы сотрудничать в военно-технической сфере. С этой точки зрения у Турции есть важный прогресс, что признанно на международном уровне. Мы, естественно, модернизируя наши Вооруженные силы, очень заинтересованы в ваших достижениях и хотим, чтобы в рамках рабочей группы это сотрудничество продолжилось и в будущем", — сказал Изория.
Комментируя подписание меморандума, то, по словам главы Минобороны Грузии, документ направлен на еще большее углубление сотрудничества между тремя странами.
"Я рад, что именно сегодня был подписан меморандум, который подразумевает более расширенные форматы сотрудничества и адекватно отображает ту динамику, которую мы получили в течение нескольких лет, и который дает лучшую основу для будущего развития", — добавил он.
Грузия, Турция и Азербайджан являются стратегическими партнерами и осуществление энергетических, торговых или иных проектов зависит от качества сотрудничества между странами, считает глава грузинского оборонного ведомства.
"Наше сотрудничество в регионе, действительно, является примерным. Мы — стратегические партнеры. Поэтому осуществление всех проектов в регионе, будь то энергетический, торговый или иной, в больше степени именно зависит от качества нашего сотрудничества. А сотрудничество все более и более расширяется, что ставит на повестку дня необходимость интенсификации наших отношений особенно в сфере безопасности", — сказал министр обороны Грузии.
Отношения между Турцией, Грузией и Азербайджаном в сфере обороны стали интенсивнее с 2012 года, когда была заложена основа проведению министериала в трехстороннем формате на уровне глав оборонных ведомств. На тот момент министерство обороны Грузии возглавлял Ираклий Аласания.
Министериал стал традиционным и по очереди проводится в каждой из трех стран. На нем преимущественно обсуждаются вопросы углубления сотрудничества в военной сфере между тремя странами, а также обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
Предыдущая встреча в трехстороннем формате состоялась в курортном городе Батуми в мае 2017 года на уровне министров обороны, однако в том же году в Тбилиси собрались главы Генштабов Вооруженных сил Грузии, Турции и Азербайджана в рамках этого же формата.
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