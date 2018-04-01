Российские военные предварительно договорились о выходе боевиков из Гуты

"Не прекращается работа по склонению радикальной группировки «Джейш аль-Ислам*» к прекращению боевых действий и разоружению. Лидерам незаконного вооруженного формирования указывается на бесперспективность дальнейшего сопротивления и использования мирных жителей населенного пункта Дума в качестве «живого щита», — сказал он.

Евтушенко отметил, что «на сегодняшний день достигнута предварительная договоренность о выходе экстремистов группировки „Джейш аль-Ислам“* из Восточной Гуты».

Представитель ЦПВС пояснил, что в соответствии с требованиями российской стороны «боевики при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта».

"В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька правительственными войсками проводятся мероприятия по обеспечению скорейшего возвращения в данные населенные пункты мирных жителей из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц", — добавил Евтушенко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>\