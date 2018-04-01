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Российские военные предварительно договорились о выходе боевиков из Гуты
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Российские военные предварительно договорились о выходе боевиков из Гуты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные предварительно договорились о выходе боевиков группировки "Джейш аль-Ислам"* из Восточной Гуты, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Не прекращается работа по склонению радикальной группировки «Джейш аль-Ислам*» к прекращению боевых действий и разоружению. Лидерам незаконного вооруженного формирования указывается на бесперспективность дальнейшего сопротивления и использования мирных жителей населенного пункта Дума в качестве «живого щита», — сказал он.
Евтушенко отметил, что «на сегодняшний день достигнута предварительная договоренность о выходе экстремистов группировки „Джейш аль-Ислам“* из Восточной Гуты».
Представитель ЦПВС пояснил, что в соответствии с требованиями российской стороны «боевики при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта».
"В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька правительственными войсками проводятся мероприятия по обеспечению скорейшего возвращения в данные населенные пункты мирных жителей из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц", — добавил Евтушенко.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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