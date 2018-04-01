Мадрид объяснил необходимость сотрудничества с Москвой

«РФ является стратегическим собеседником и (объектом) стратегической озабоченности. Некоторые ее действия не могут считаться дружественными. Но надо быть реалистами и иметь в виду, что Россия необходима, чтобы урегулировать определенные глобальные кризисы, как, например, в Сирии», — передает его слова ТАСС

Он отметил, что в случае с Россией нужен двойной подход, заключающийся в реагировании и осуждении «неприемлемых действий», но одновременно ведения диалога «для решения проблем, которые волнуют всех нас».

Кеседо также отметил, что в Европе сохраняется риск из-за вернувшихся из зон конфликтов боевиков.