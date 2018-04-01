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Мадрид объяснил необходимость сотрудничества с Москвой
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Мадрид объяснил необходимость сотрудничества с Москвой 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Сотрудничество с Россией нужно для урегулирования глобальных кризисов, в частности, в Сирии, заявил глава МИД Испании Альфонсо Дастис Кеседо.
«РФ является стратегическим собеседником и (объектом) стратегической озабоченности. Некоторые ее действия не могут считаться дружественными. Но надо быть реалистами и иметь в виду, что Россия необходима, чтобы урегулировать определенные глобальные кризисы, как, например, в Сирии», — передает его слова ТАСС.
Он отметил, что в случае с Россией нужен двойной подход, заключающийся в реагировании и осуждении «неприемлемых действий», но одновременно ведения диалога «для решения проблем, которые волнуют всех нас».
Кеседо также отметил, что в Европе сохраняется риск из-за вернувшихся из зон конфликтов боевиков.
Напомним, Испания выслала двух российских дипломатов из-за дела Скрипаля, однако подчеркивалось, что меры Мадрида зависели от общей позиции стран ЕС.
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